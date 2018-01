De Minaur continúa con su progresión

Victoria de Alex De Minaur en los cuartos de final de Sydney ante Feliciano López en sets corridos. El australiano se impuso por un doble 6-4 y jugará la semifinal contra Benoit Paire, jugador al que logró derrotar en la pista central de Sydney un año atrás.

Feliciano cerró su primer juego al saque del partido en blanco, y logró el último punto gracias a una gran derecha, de las mejores que veríamos en el partido. De Minaur no tardó en devolverle el juego en blanco y lo hizo con la mejor arma de Feli, con un punto de saque y volea. El español volvió a tomar ventaja cerrando el tercer juego a 15 gracias a buenos segundos servicios que el australiano no pudo meter en pista. En el cuarto juego López contó con su primera bola de rotura pero con todo de cara falló una volea de revés y finalmente unos minutos después De Minaur logró empatar a dos. Un nueva racha de grandes segundos permitiría al español cerrar una vez más su saque sin problemas. El joven jugador de 18 años logró el empate a tres en blanco y con una gran volea logró su primera bola de rotura del partido en el juego siguiente, sin embargo, Feliciano la salvó con un saque directo y con otro gran saque cerró el juego posteriormente. Con una derecha ganadora el australiano mantuvo su servicio a 30 en el octavo juego y en el noveno iba a volver a tener otra oportunidad para lograr la rotura y esta vez lo consiguió gracias a un error de Feli con el revés cortado. Las bolas de set llegarían en el décimo juego, De Minaur perdió la primera tras un error no forzado pero la segunda no la iba a desaprovechar, el joven de 18 años cerró la primera manga por 6-4.

En el comienzo del segundo set Feli iba a volver a tener problemas, De Minaur obtuvo dos bolas de rotura en el primer juego de la segunda manga y con un passing cerró la primera rotura del set. El australiano consolidó y puso el 2-0 en el marcador. Feli sufrió para llevarse el tercer juego pero pudo lograrlo a pesar de pasar algún apuro. Con un saque directo De Minaur puso el 3-1 en el marcador. En el quinto juego el español iba a tener sus oportunidades para cerrar su saque pero las desaprovechó y tras cometer tres errores consecutivos le entregó la segunda rotura y una gran ventaja a De Minaur. Sin embargo, el australiano no pudo consolidar esta rotura ya que cometió un error de volea en la primera bola de rotura que tuvo en contra y López recortó distancias. Feliciano ganó su segundo juego consecutivo con un golpe ganador de derecha y se acercó 3-4. De Minaur no tuvo problemas para poner el 5-3 y ni Feliciano para poner el 4-5. El australiano no se mostró nervioso a la hora de sacar para ganar y con un error de revés de Feli logró la victoria y su pase a la semifinal.