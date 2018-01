Ana Konjuh, otra baja para el Abierto de Australia

Google Plus

Ana Konjuh. Imagen: Zimbio.

Una nueva baja para el Abierto de Australia. Ana Konjuh ha comunicado en redes sociales que no asistirá al primer Grande del año por una lesión en el codo derecho. Así lo comunicaba la tenista por redes sociales: “Hola chicos. Me entristece anunciar que no voy a participar en el @AustralianOpen este año debido a mi lesión continua en el codo derecho. Regreso a casa para resolverlo y espero volver a la cancha lo antes posible. Gracias por el apoyo.”

La actual número 54 del ránking se apeó antes de lo previsto en 2017 tras someterse a una operación en su brazo derecho y volvió a la competición en el torneo de Brisbane la pasada semana dónde cedió en cuartos de final ante la ganadora del torneo la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 y 6-1. Al parecer, la croata no se ha recuperado del todo de esa operación.

Konjuh alcanzó su puesto más alto en el ránking la pasada campaña cuando llegó a colocarse en la vigésima posición después de alcanzar los octavos en Wimbledon, fue entonces cuando comenzó a descender en la tabla por los malos resultados cosechados en Toronto, Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, sin llegar a pasar en ninguno de ellos de primera ronda. Luego vino la operación y, aunque consiguió mantenerse en el puesto 44 hasta final de temporada, con la primera actualización de la temporada cedió diez posiciones.

Ahora se une a las bajas de la estadounidense Serena Williams, quien fue madre en septiembre y aun no se siente del todo competitiva, del escoces Andy Murray que acaba de ser operado de su cadera, de la bielorrusa Victoria Azarenka que continua con los problemas relacionados con la custodia de su hijo y del japonés Kei Nishikori que aún no se ha recuperado al 100% de su lesión de muñeca sufrida el año pasado.