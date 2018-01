Medvedev remonta para situarse en la final

Google Plus

En el encuentro que abrió las semifinales de hombres se enfrentaron Fognini y Medvedev. En un partido con un gran atractivo por el buen nivel y talento de ambos jugadores, la juventud se impuso sobre la experiencia.

El primer set fue un trámite para el italiano. Fognini quebró en el inició del partido y a partir de allí aprovechó las debilidades que otorgó su rival con su revés. Preciso con su servicio, firme en la línea de fondo y agresivo como suele acostumbrar con su gran derecha, manejó los tiempos en todo momento y estuvo lejos de pasar apuros. El ruso, un poco fastidiado, volvió a entregar su saque a base de errores y Fogna lo aprovechó para quedarse con la primera manga por 6-2 en tan solo 28 minutos.

El segundo set fue completamente diferente. A pesar de un rápido quiebre de Fognini para situarse 2-1, el ruso salió a la cancha con más intensidad y mayor agresividad consciente de que si no cambiaba su juego no iba a poder revertir la situación. Ese cambio le permitió emparejar el trámite e igualar la contienda 3-3. El italiano no mantuvo el nivel de la primera manga y el joven de 21 años lo aprovechó al máximo. Una serie de errores de Fognini en los momentos culmines le facilitaron las cosas a Medvedev que rompió el servicio de su rival y llevó el partido al set definitorio.

En la manga decisiva Fognini decayó notablemente. El italiano luchó por más de diez minutos para sostener su servicio. Lo logró, sin embargo se quedó sin energía y poco a poco comenzó a perder la concentración. Medvedev, inteligente, observó que su rival se fue desconectando, apretó el acelerador y rompió el saque para situarse 3-1. Fognini insistía pero ya no ofrecía la misma resistencia. A pesar de los intentos por intentar dar vuelta al marcador, el ruso se mantuvo firme con su servicio y no dio opción alguna. Finalmente, Medvedev volvió a quebrar para ponerse 5-1 y posteriormente cerrar el cotejo por 2-6 6-4 y 6-1.

Ya en la final, la segunda de su carrera, el actual número 84 del mundo espera por el ganador de la restante semifinal entre el local, Alex de Minaur y el francés Benot Paire.