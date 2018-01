Del Potro alcanza la final en Auckland

Google Plus

Juan Martín del Potro se impuso a David Ferrer por 6-4 y 6-4 en las semifinales de Auckland y jugará su primera final del año. El argentino continúa sin perder un set en su primer torneo de la temporada y tendrá la oportunidad de hacerse con el título en la final en la que se verá las caras con Roberto Bautista.

Del Potro fue más efectivo en la primera manga

El primer punto del partido fue un gran passing de derecha del argentino que adivinó las intenciones de Ferrer perfectamente. Con otro golpe ganador de derecha Del Potro se fabricó sus dos primeras bolas de rotura, este iba a aprovechar la primera ya que forzó a Ferrer fallar con el revés y se hizo con la primera rotura del partido en el primer juego. En el juego siguiente el español pudo devolverle la rotura pero no pudo aprovechar la oportunidad para romper ya que Juan Martín movió muy bien la pelota con su derecha. Posteriormente, el argentino consolidaría y pondría el 2-0. Ferrer cerró a 30 su primer juego y recortó distancias con el 1-2. Del Potro no tuvo problemas para ganar el cuarto juego ni Ferrer para ganar el quinto, el español mostró un gran nivel con la volea en este quinto juego.

David tuvo la oportunidad de romper el servicio del argentino en el sexto juego y esta vez no falló, Del Potro cometió un error con la derecha y le otorgó la rotura al español. Sin embargo, la alegría no le iba a durar mucho a Ferrer ya que el argentino volvió a disponer de bolas de rotura en el siguiente juego y no pudo salvar más que una ya que en la segunda cometió un error de revés, Del Potro de nuevo por delante. El argentino logró consolidar ganando su saque el blanco. Ferrer le dio la vuelta a un 0-30 en el noveno juego y acabó manteniendo el saque. Juan Martín sacó para ganar el set y lo cerró sin ningún problema, con su mejor arma, logrando un golpe ganador con esa derecha que tanto temen sus rivales.

Una rotura clave de Del Potro decide el set

Ferrer logró ganar en blanco sus dos primeros juegos del segundo set, Del Potro logró ganar tan solo el primero en blanco y los problemas llegaron en el cuarto juego en forma de bolas de rotura. Sin embargo, el argentino salvó ambas y cerró el juego, empatando a dos. En el quinto juego Ferrer dispuso de un 40-0 pero no pudo cerrar el juego y Del Potro dispuso de dos bolas de rotura posteriormente. Aun así, David salvaría ambas (con una buena volea y con un error del rival) para finalmente poner el 3-2 en el marcador.

Juan Martín puso el 3-3 con otro gran passing de derecha y Ferrer con otro golpe ganador de derecha puso el 4-3. En el octavo juego el español dispuso de tres bolas de rotura pero cometió errores en las tres y no pudo aprovecharlas, Del Potro cerraría el juego minutos después. La primera y única rotura del set llegó en el noveno juego, Del Potro aprovechó su primera bola de rotura logrando un passing con una increíble derecha en carrera, conectó el mejor golpe del partido en el momento más clave del partido. El partido finalizó en el décimo juego con un error de derecha de David que le daba el pase a la final a Del Potro.