Bautista da una exhibición de control para quedarse con el título de Auckland

Google Plus

Bautista celebra la victoria conseguida | Imagen: Zimbio

Las cartas estaban sobre la mesa, desde el comienzo del partido Bautista Agut intentaba jugar un partido largo y Juan Martin Del Potro trataba que los puntos se achiquen rápidamente, y fue el español quien se encontró con el quiebre rápidamente, gracias a ser contante en su juego provocó el error no forzado del argentino y se puso 2-0 y su servicio.

El partido debía jugarse y ambos sabían que los puntos en ningún momento iban a bajar su intensidad y fue así que el argentino con un tremendo toque de revés recuperó rápidamente el quiebre yéndose ambos a la silla como si no hubiera pasado nada y en realidad en el juego había pasado un montón. El español presionaba muy bien sobre el segundo saque del argentino sorprendiendo con pelotas abiertas sobre la derecha, sacándolo del eje a la Torre de Tandil que no tenía solución a ese planteo y así nuevamente el español tenía una nueva chance de quiebre, que después de un nuevo error no forzado de Juan Martín se quedó con el quiebre.

Tras el 3-1 Bautista intentó sostener su servicio, sacó abierto en dos oportunidades concretando dos saques directos en el lado de la derecha y luego con mucha autoridad se quedó con su juego de servicio y una cómoda diferencia para ir más tranquilo a la silla. Fue así que el español le devolvía palo y palo al argentino y con una tremenda derecha rompe las defensas del argentino quedándose con el tercer juego de saque del latinoamericano que no sabía cómo resolver este planteo táctico expuesto por el español. Tras disponer tres puntos de set Bautista, logra concretar en el segundo intento, quedarse con el parcial tras un nuevo error no forzado del argentino.

El primer set fue una paliza del control de juego sobre el intento por acortar los puntos, una maestría de Bautista de como jugar un tenis prudente contragolpeando sobre los misiles que tiraba el argentino.

Del Potro se recupera casi sin pensarlo

En el segundo set, la novedad de partido fue que Del Potro ganó su primer juego de saque. El argentino que no movía las piernas y que era constantemente sorprendido por la intensidad del español emparejaba las acciones con la potencia de su servicio. Juan Martín no encontraba su juego y cada vez más era fundamental meter el primer servicio y en sociedad con ese potencial volvió a sostener su saque, tras un largo suplicio.

Ambos no se sacaban ventaja, aunque el español estaba mucho más seguro, Del Potro buscaba tener una oportunidad que le ceda Bautista para lograr meterse en el partido, pero Roberto estaba haciendo un tremendo partido, con un alto porcentaje de rendimiento en todos los aspectos de su juego y eso no le daba al argentino respiro.

Con este panorama ambos sostenían su servicio, con un Delpo un poco más consolidado con su servicio y un Bautista muy estricto con su planteo, pero lo apasionante de este juego es que lo esquemas cuando uno tiene calidad y cuando despiertas a una fiera como lo es la derecha de Del Potro no hay planteo que valga y fue así que todo lo estratégicamente planteado por el español se desmoronó y el argentino logró quebrar y quedarse con la segunda manga.

Bautista cierra un partido estupendo

El calor era un rival más, ambos sabían que lo mejor era acortar los puntos, reservar energías. Del Potro golpeó rápido con su saque en el primer juego y puso presión sobre Bautista que hacia un desgaste superlativo. El español facturaba con los saques a la T, eso le daba el respiro necesario para acortar los puntos y también con autoridad se quedó con su servicio.

Los dos sostenían con su servicio el partido, los puntos empezaban a hacerse más cortos, ya los intensos peloteos no se sostenían para ambos, llegaba el momento de la definición, tras un muy buen juego con su servicio el argentino se iba a la silla 5-4 arriba y volvía a cederle toda la responsabilidad al español pero Bautista esta vez respondió muy bien y era ahora Del Potro quien debía conservar su servicio, que con una cara doble falta le daba la ventaja al español y que con una tremenda devolución generaba dos puntos de quiebre, que los iba a capitalizar para quedarse con el saque del latinoamericano.

Bautista se disponía con su servicio a quedarse con uno de sus mejores partidos en estos últimos tiempos y con el título, solo debía mantener su primer saque y no dejar que Del Potro se invierta y fue así que después de tener un punto de quiebre en contra, lo supo defender con su servicio y tras un error no forzado del argentino se queda con el primer título del 2018 para el español. Gran partido de Bautista Agut, quien le metió estrategia, garra y supo sobreponerse a todas las adversidades que se le fuero oponiendo durante todo este torneo. Un justo campeón que lo ganó en casi todos los segmentos de las estadísticas y que supo ponerle un cerrojo a la potencia de Del Potro.