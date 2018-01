Garbiñe Muguruza: "Me gustaría haber jugado más partidos antes de Australia"

Muguruza, en la rueda de prensa en Australia. Foto: ausopen.com

Después de un mal comienzo de temporada, donde se tuvo que retirar en Brisbane por calambres y en Sydney, aunque ganó su primer partido, se tuvo que retirar por molestias en el muslo derecho, la actual número tres del ránking WTA, Garbiñe Muguruza, afronta el primer Grand Slam del año con ganas, con ilusión y, sobretodo, bien físicamente. "Me siento mejor físicamente. Estoy entrenando todos los días aquí en Melbourne. Estoy haciendo todo lo posible para poder recuperarme por completo. Espero no tener problemas durante el torneo", confesó la ganadora de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017.

Le preguntaron si está preocupada por este comienzo de temporada, donde no le fue del todo bien. "Es verdad que me hubiera gustado haber jugado más partidos antes del Open de Australia, pero nunca se sabe cómo vas a comenzar el año. Solo jugué dos partidos, pero sentí que mi tenis fue bueno. Creo que, a veces, no necesitas tantos partidos para prepararte de cara a un Grand Slam. Con mi experiencia, a veces juegas muy bien, y no necesitas 25 torneos antes. Me sentí bien en Brisbane y Sydney, así que estoy contenta por eso", afirmó la exnúmero uno del mundo la temporada pasada.

Preguntada por si está preparada de cara a Australia, esto contestó: "Estoy tratando de estar completamente preparada para jugar. Honestamente, nunca siento que soy perfecta en ningún torneo. Es cierto que, cuando es un Grand Slam, incluso quieres sentirte más preparada que en cualquier otro torneo. Esto es por lo que estoy pasando, intento mejorar todos los días y recuperarme. Sé que jugaré el martes, así que ya veremos".

Está siendo polémica durante estos días los comentarios de Billie Jean King, donde comentó que, si ella estuviera aún en activo, no querría jugar en la pista Margaret Court Arena, por todo lo que ha confesado Margaret. ¿Qué opina sobre eso Muguruza? "Yo jugaré donde quieran ponerme (risas). Ni siquiera estoy pensando en eso. Si me toca jugar en la Margaret Court, en lo último que voy a pensar va a ser en eso", afirmó la caraqueña, que debutará en el AO 2018 frente a la francesa Jessika Ponchet.

Para finalizar, Muguruza expresó lo que siente al venir a Australia, donde confiesa que tiene buenos recuerdos del pasado. "La sensación es emocionante porque, ya sabes, los Grand Slam son los torneos más importantes. Este es el Happy Slam, por una razón. Estoy deseando comenzar. Tengo buenos recuerdos del año pasado. En general, siempre tengo buenos recuerdos del Open de Australia", concluyó la pupila de Sam Sumyk, Garbiñe Muguruza.