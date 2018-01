Shapovalov vence a un desconocido Tsitsipas

Dos de los mejores representantes de la actual Next Gen, Denis Shapovalov y Stefanos Tsitsipas, se enfrentaban en su primera aparición en el cuadro principal del Abierto de Australia, y también supuso su primer careo en un partido ATP, un partido que seguramente veamos más de una vez. Los dos precedentes tuvieron lugar en el 2016, en las categorías Junior en Roland Garros y Wimbledon, donde en ambas ocasiones Denis se alzó con la victoria. Debido al gran talento de estos dos jugadores, se esperaba un partido igualado y mucho más largo y emocionante de lo que acabó siendo. Y es que en apenas dos horas, el canadiense doblegó al griego por parciales de 6-1, 6-3 y 7-6 (5).

Paseo de Shapovalov en el primer y segundo set

El primer set fue rapidísimo y vimos a un Tsitsipas que no se encontraba cómodo en pista, cabizbajo y sin el brillo que le ha caracterizado en partidos anteriores, tales como las victorias ante Goffin el año pasado en Amberes, y Gasquet, hace un par de semanas en Doha. Shapovalov, por su parte, dominaba tanto desde el fondo de la pista con su golpe de derecha, como en la red y se mostraba muy cómodo en el saque. Tras romper en el segundo y cuarto juego, transcurrieron apenas 25 minutos para que el número 50 del mundo se llevara la primera manga por 6-1.

El griego, levantó una bola de break en el juego inicial del segundo set, para colocar el 1-0. Tras esto, alzó el puño y se le vio algo más activo. Tuvo oportunidad de romper, pero Denis, de nuevo con buenos saques, igualó el marcador. Tras dos bolas de rotura no aprovechadas, Shapovalov con un espectacular passing de derecha, logró el break, para posteriormente consolidar y situarse 3-1 arriba. El canadiense continuó intratable al servicio, y logró una nueva rotura en último juego, para llevarse el segundo set por 6-3.

Tsitsipas reacciona y manda el tercer set al tiebreak

Shapovalov continuaba su gran partido, y tras un gran winner con la derecha logró romper en el segundo juego del tercer set, y posteriormente retuvo para ponerse 3-0 arriba, con más de pie y medio en segunda ronda. Sin embargo, un error no forzado en la red, le hizo perder el saque y devolver la esperanza al griego, quien igualó a tres. A partir de aquí, el partido se volvió más igualado y bonito, lo que era de esperar, y se vieron puntos de todos los tipos. A todo esto se le añadió la tensión y los gritos de "come on", cada vez que un jugador ganaba su servicio o lograba un gran punto. Sin duda, el tie-break era necesario para el desenlace de este gran tercer set. Shapovalov, de nuevo con su golpe de derecha, que no le defraudó en todo el partido, logró el único minibreak, y posteriormente cerró con un gran smash, por 7-5, para alcanzar la segunda ronda.

Su rival en segunda ronda será el número 15 del mundo, Jo-Wilfried Tsonga, que se deshizo de manera clara al americano Kevin King por 6-4, 6-4 y 6-1. Partido atractivo a la vista y complicado para Denis. Sin embargo, Shapo ya sabe lo que es doblegar al francés, y es que en su único enfrentamiento, en el US Open de la pasada edición, le derrotó por 6-4, 6-4 y 7-6.