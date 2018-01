Rublev tira de talento para vencer a un correoso Ferrer

Google Plus

Rublev en su partido de hoy. Foto: Pat Scala/Getty Images AsiaPac

Desde el pasado jueves en el sorteo del cuadro del torneo, Andrey Rublev y David Ferrer sabían que su partido de primera ronda no iba a ser un encuentro precisamente fácil para ninguno de los dos y ni mucho menos de poca duración, y hoy ha quedado más que demostrado. Después de una batalla de casi cuatro horas, el ruso ha necesitado cinco sets para vencer al español y conseguir su pase a segunda ronda (7-5, 6-7(8), 6-2, 6-7(8), 6-2).

Empezaba bien el partido para el de Jávea después de romper el saque de Rublev en su primer servicio. El ruso acostumbra a salir bastante bajo de revoluciones a los partidos para ir de menos a más, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Primero ha igualado el set recuperando el servicio perdido y en el momento decisivo del set ha vuelto a romper el saque de Ferrer para hacerse con el parcial.

El ruso sabía que la batalla no había hecho nada más que empezar y que su rival no se iba a venir abajo después de la primera manga. En un segundo set con tres roturas de saque para cada jugador y donde el español ha dejado escapar tres ventajas en el marcador, se ha llegado a la muerte súbita. En el desempate, un gran desempeño por parte de Ferrer combinado con su gran experiencia en este tipo de escenarios le han llevado, primero a salvar una bola de set en contra e inmediatamente después a no desaprovechar su opción de set para igualar el choque.

Duro golpe para el ruso, que veía como se le había escapado la oportunidad de poner tierra de por medio en el marcador, sabiendo que en frente tenía a un jugador al que no puedes dejar resurgir en ningún momento. Así que demostrando haber aprendido la lección, Rublev ha pisado el acelerador en la tercera manga y no ha dado opciones a Ferrer con un claro 6-2.

La tendencia iba a continuar en el cuarto parcial con dos roturas de ventaja para el tenista residente en Moscú, que se colocaba con 5-2 y servicio para cerrar el encuentro. En ese momento el espíritu gladiador de Ferrer, que le ha llevado a conseguir más de un imposible a lo largo de su carrera y que es tan admirado por el mundo del tenis ha vuelta a hacer acto de presencia. Primero ha recuperado el primero de los servicios salvando dos bolas de partido al resto, y en el siguiente turno de saque ha vuelto a romper el saque de Rublev, que no podía creerse como el encuentro seguía vivo. El set se ha terminado decidiendo en el desempate, y una vez más, la figura del español ha vuelto a agrandarse por encima de la del ruso para forzar el set definitivo.

En la quinta manga, el primer golpe lo daba David, que se colocaba con 2-1 y servicio. La remontada, una más para él, estaba servida, pero ahí ha aparecido el talento del ruso, que a buen seguro le llevará a conseguir grandes éxitos a lo largo de su carrera. Cinco juegos consecutivos para él y una victoria en un partido que ha tenido que ganar dos veces ante un Ferrer al que siempre se le debe aplaudir su actitud en la pista.

El rival de Rublev el próximo miércoles en segunda ronda será el chipriota Marcos Baghdatis, otro antiguo top-10 al igual que el español, que hoy se ha deshecho del indio Yuki Bhambri en tres mangas (7-6(4), 6-4, 6-3).