Wozniacki a paso firme en Australia

Google Plus

La número dos del mundo en busca de su primer grande / Foto: WTA

El primer día del primer Grand Slam de la temporada 2018 va dejando sus primeras impresiones y sus primeras sorpresas. En cuanto a las tenistas del Top 10 hasta el momento la caída de Venus Williams es la gran sorpresa del día porque defendía la final del año pasado la que perdió con su hermana, Serena Williams. Con grandes chances de volver al número uno del mundo en este torneo, Caroline Wozniacki no defraudó y aplastó a la rumana Mihaela Buzarnescu por 6-2 y 6-3.

En una hora y 11 minutos, la danesa se deshizo de su contrincante rumana como lo hizo la semana pasada en el WTA de Hobart. Wozniacki aprovechó la debilidad del primer servicio de Buzarnescu que le dio grandes oportunidades para quebrar a lo largo del partido. Durante el primer set, la danesa fue superior en sus golpes por lo que no dejó entrar en ritmo a la rumana. A pesar de que Mihaela tomó la iniciativa en el segundo set no le fue suficiente para ganarle a la número dos del mundo que después de ganar el Masters de Mujeres el año pasado en Singapur, es una de las grandes favoritas a llevarse el trofeo australiano. Cabe recordar que Buzarnescu no tuvo un gran 2017 debido a lesiones que le hicieron descender hasta el puesto 500 del ranking mundial, en este torneo figuró dentro de las 40 mejore del mundo y seguramente por esta primera ronda sumará unos puntos.

En busca de su primer grande, Caroline Wozniacki por la segunda ronda se verá ante la craota Jana Fett, a quien nunca a enfrentado por torneos oficiales y que por la primera ronda venció a la japonesa Misa Eguchi por 6-3 y 6-2.

El Abierto de Australia se juega sobre superficie rápida y repartirá mas de 40 millones de dolares en premios.