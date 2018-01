Rafael Nadal: "Siempre tratas de mejorar, pero estoy contento de comenzar así"

Rafa Nadal durante su entrevista posterior a su victoria frente a Estrella Burgos. Foto: zimbio.com

Rafa Nadal comenzó de manera impecable su periplo en el Open de Australia 2018. El número uno del mundo despachó por un triple 6-1 al dominicano Víctor Estrella Burgos sin dar signo alguno de problemas físicos en su rodilla. Ya en la rueda de prensa posterior, el español sacó conclusiones de su nivel mostrado en el día de hoy.

Buen comienzo: "Es una buena manera de comenzar el torneo. No es fácil regresar tras estar un par de meses sin jugar un sólo partido. Hoy he tenido buenas sensaciones, eso es lo más importante. Obviamente, sé que tengo que mejorar algunas cosas pero eso se irá consiguiendo con más partidos y ritmo de juego. Lo más importante es que he saltado a pista y he ganado con claridad".

Nivel físico: "Me siento bien. Ya dije el otro día que si no me sintiera bien, no estaría aquí. Estoy feliz de estar aquí y de volver a jugar. El año pasado fue largo pero a la vez muy bueno. Ahora comienza una nueva temporada y hay que olvidar lo que ocurrió a finales de año".

Dudas antes de comenzar: "Siempre hay dudas. Lo he dicho muchas veces, creo que eso es algo bueno. Significa que no eres arrogante ni te crees superior a nadie. Respetas a tu adversario, respetas el juego y no te crees alguien por encima del bien o del mal. La verdad es que siempre tengo dudas antes de empezar un torneo pero al mismo tiempo, también tengo confianza de que estoy preparado. Estoy deseando jugar mi siguiente partido".

La humildad y el trabajo siempre por delante: "Sólo intento pensar en mi próximo torneo. No estoy todo el rato pensando qué bueno soy, soy el número uno y cosas así. Siempre voy día a día. Conozco el deporte y las cosas pueden cambiar muy rápido. Un día eres muy bueno y al día siguiente, ya no eres nadie y todo el mundo te critica. Es parte del deporte. Lo más importante es disfrutar con lo que haces y mantener la motivación por querer mejorar constantemente. Así es como he llegado hasta aquí".

Reunión de jugadores el pasado viernes: "Cada año se habla de estas cosas. Personalmente, creo que habrá tiempo más adelante para hablar de esto. Ahora, mi cabeza está puesta en este torneo, en nada más".

Ausencia de Toni Nadal: "No puedo pensar en eso todo el tiempo. Hay que seguir adelante y creer al máximo en el equipo que tengo. Me siento afortunado de tener a Carlos Moyá conmigo, así como al resto del equipo. Toni ha sido la persona más importante de mi carrera, todo el mundo lo sabe. No podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años. Pero ya no está conmigo. Está haciendo un trabajo genial en su academia y me alegro mucho de cómo le están yendo las cosas".

Elogios hacia Estrella Burgos: "Nos conocemos de tiempo atrás. Jugamos una exhibición en Puerto Rico hace unos años. Es un buen amigo y un gran tío. Todo el mundo le quiere en el circuito. Me alegro de haber tenido la oportunidad de jugar contra él por primera vez".

Mantener la motivación: "Amo el tenis y la competición en general. Me encanta jugar en los torneos más emblemáticos del mundo. Son cosas que aprecio mucho y eso es lo que me motiva. Tener la oportunidad de hacer esto cada día es lo que me da esa motivación. Sé que esto no va a durar siempre por eso trato de disfrutar al máximo cada momento que estoy en la pista".

Consejos que se daría a sí mismo de joven: " Me siento afortunado por estar rodeado de gente maravillosa como mis padres, mi tío o mi equipo. Siempre me han apoyado pasara lo que pasara y ofrecido sus consejos".