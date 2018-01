Konta avanza sin problemas en Melbourne

Google Plus

La británica Johanna Konta tuvo un plácido estreno en el Open de Australia. La novena cabeza de serie del cuadro, que cuenta con el apoyo del público local debido a sus orígenes australianos (nació en Sidney), no tuvo excesivos problemas para dar buena cuenta de la estadounidense Madison Brengle, de 27 años y número 83 del ránking de la WTA, por 6-3 y 6-1 en el primer partido de la jornada en la Hisense Arena.

Excesiva diferencia de golpes ganadores entre ambas: 37 por parte de Konta por sólo cuatro de Brengle Brengle, una jugadora correosa y sólida desde el fondo de pista pero con nula pegada, no supuso ningún problema para Konta. La británica manejó el encuentro ya desde el primer descanso del partido (2-1) y sólo perdió su servicio una vez en todo el choque. Precisamente tras no poder cerrar el primer set con 5-2 y servicio, Konta no se confió y lo hizo en el siguiente juego con su tercer 'break' del partido (6-3).

Por contra, la británica cometió más errores no forzados: 34 por 18, respectivamente La agresividad de la británica (16 puntos de 22 subidas a la red) no tuvo respuesta en Brengle, demasiado tímida y con enormes problemas al servicio (no llegó al 50% de puntos ganados ni con el primer servicio ni con el segundo). En el segundo set, Konta puso la directa y con un parcial de cinco juegos consecutivos (del 1-1 al 6-1) selló su billete a la segunda ronda del torneo en una hora y seis minutos.

La décima mejor jugadora del mundo tendrá enfrente a otra estadounidense en su siguiente partido en Melbourne. Se trata de Bernarda Pera, de 23 años y 123 del mundo, y que se ha deshecho por un doble 6-2 en la primera ronda de la rusa Anna Blinkova. Veremos si este encuentro supone algo más de exigencia para una Johanna Konta que ha comenzado de la mejor manera su periplo en el primer Grand Slam del año.