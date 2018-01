Zverev gana con sabor a poco

Google Plus

Zverev paso a segunda ronda. Imagen:Zimbio

Gran partido del jugador italiano, quien dejo todo en los dos set finales para trasladar el partido a un cuarto set y solamente la magia y la calidad de una de las máximas figuras de la nueva generación pudo poner resistencia y quedarse con el partido. Un Zverev contundente en el primer set y luego opacado en varios pasajes del partido por el italiano Fabbiano.

En el primer set el alemán lo ganó con suma holgura, con un comienzo dominante, donde no le permitió a Tomas Fabbiano poder tener respuesta ante el bagaje de juego realizado por la joven estrella en su segunda aparición en el Abierto de Australia. Zverev que estaba totalmente inspirado, generando golpes impresionantes en el Rod Laver Arena, parecía que no iba a tener ningún problema en llegar a la segunda ronda. Esos golpes complicaban al italiano, quien no estuvo preciso con su servicio permitiendo que Zverev se meta en la cancha en los segundos saques del Fabbiano y lo llevara a quedarse con el quiebre del cuarto y el sexto set para redondear el marcador en un rotundo 6-1

En el primer set, el joven alemán era un tren bala, que sumaba rápidamente puntos llegando a cerrar la primera manga en tan solo veinticinco minutos, pero desde el segundo set en adelante ese tren de a poco se fue quedando sin gasolina, el juego de Zverev comenzó a bajar su nivel y con una serie de errores no forzados que puso a Fabbiano nuevamente en partido, permitiendole al italiano luego de equilibrar las acciones, además quebrarle el servicio al alemán y servir para el set estando 5-3 arriba en el marcador. Pero desde ese momento el alemán, volvió a tener buenas sensaciones y eso derivó a que recupere el quiebre y todo se baja a la muerte súbita del tie break, donde con un miniquiebre de más y se quedó con el set.

En el tercer set nuevamente Fabbiano jugó mejor que Sasha, estuvo muy profundo en las devoluciones y complicaba continuamente a su oponente quien seguía con problemas para poder sostener su brillantez. Y nuevamente el italiano le volvió a quebrar el saque y servir no solo para set, sino que además dispuso de un punto de set, pero volvió a desaprovechar todas sus oportunidades le volvió a dar vida al alemán y eso ante tamaña clase de jugador, esas imperfecciones en los momentos clave, le han permitido a Zverev sobrevivir en el tercer sets y ganar con poco un partido que al principio parecía fácil y luego se le terminó complicando y lo terminó padeciendo por más de dos horas.

Si el alemán quiere aspirar a ganar este torneo, seguramente tendrá que mejorar su nivel de tenis; mientras que a Fabbiano le quedan los laureles de haber afrontado un partido de la mejor manera, de haber tenido las oportunidades y la único mancha que le queda es la de no haber cerrado sus oportunidades de set cuando las tuvo. Zverev ahora se enfrentará a su compatriota Peter Gojowczyk intentando mejorar el nivel que tuvo en su debut en la primera ronde del Abierto de Australia.