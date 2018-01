Berdych apaga el sueño de De Minaur

Foto: Zimbio

No hubo sorpresa ni batacazo. Tomas Berdych puso fin al buen ritmo que Alex De Minaur había conseguido en las últimas semanas y avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año luego de parciales de 6-3, 3-6, 6-0 y 6-1. El checo se plantó firme en la cancha y se llevó el primer set del partido de manera trabajada. Un quiebre fue la diferencia necesaria para que Berdych se adelantara en el partido; una especie de segunda juventud parece rondar los aires de Tomas.

No obstante, De Minaur continuó intentándolo. El joven australiano, que firmó unas dos primeras semanas de la temporada de ensueño, con victorias ante jugadores como Milos Raonic, Fernando Verdasco y Feliciano López, se llevó el segundo set. Alex logró adelantarse con un quiebre y supo mantener la calma para no dejar que Berdych le alcanzara en la segunda manga. Ante la algarabía del público, el partido se extendía al menos un set más.

Pero el buen momento del australiano no duraría mucho. Berdych no volvió a fallar con su servicio, el cual funcionó como su principal arma y que le ayudó a controlar los puntos desde un principio. La inexperiencia de De Minaur pasó factura ante un veterano como el checo, y ello se evidenció en el tercer parcial. Berdych no se detuvo al tener a De Minaur a su merced. Continuó aprovechando las oportunidades que el Next Gen le ofreció para adquirir ventajas tempranas. El australiano se aferraba al partido y salvaba puntos de quiebre, que más tarde se convertían en realidad para alejarle la victoria cada vez más.

Con su victoria, Tomas Berdych se colocó en la segunda ronda del Australian Open, donde enfrentará al español Guillermo García López. Un partido que podría prepararlo ante un virtual enfrentamiento en contra de Juan Martín Del Potro en la tercera ronda del primer major de la temporada.