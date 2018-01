Carla Suárez salva el obstáculo de Babos y sigue adelante en Melbourne

Google Plus

Importante victoria la cosechada hoy por parte de Carla Suárez en la segunda ronda del Open de Australia. La tenista de Las Palmas de Gran Canaria, ahora en el puesto 40 del ránking WTA, logró su billete entre las 32 mejores del primer Grand Slam de la temporada al batir en tres duras mangas (6-4 2-6 y 6-2) a la húngara Timea Babos, 17 puestos por detrás de la española en dicho ránking, pero que llegó a ser la número 25 en septiembre de 2016. Es la cuarta victoria de Carla Suárez sobre la húngara en otros tantos enfrentamientos.

Suárez se mostró más estable con 30 golpes ganadores y 25 errores no forzados. Babos, por su parte, realizó 25 y 28, respectivamente El choque, programado en el último turno de la pista tres, fue un sube y baja constante con ambas jugadoras mostrándose más peligrosas al resto. El primer set fue un ejemplo. Babos comenzó con un 'break' inicial pero Suárez reaccionó de manera brillante sumando tres juegos consecutivos (3-1). La española amplió la distancia con otra rotura más en el séptimo juego (5-2) y, pese a no poder cerrar el set a la primera, sí lo hizo a la segunda por un definitivo 6-4.

Carla aguanta el pulso

En un partido como éste, con tantas alternativas en el marcador, la reacción de Babos era esperable. La húngara mejoró ostensiblemente con su servicio y siguió presionando al resto. Su esfuerzo tuvo premio y con dos roturas en el cuarto y en el octavo juego, se hacía con la segunda manga por 6-2 llevando el desenlace del encuentro al último parcial.

Un dato más que positivo para la española: 84% de primeros saques dentro y un 73% de puntos ganados Carla se encontraba ante el momento más complicado del partido pero la española supo frenar el seco la progresión de su rival y lo hizo a base de talento y fuerza mental, como la que demostró en el segundo juego del set definitivo. La grancanaria había comenzado con 'break' arriba el set pero tuvo que salvar dos bolas de rotura para confirmar su ventaja. Quizá en otra situación, Suárez no habría aguantado la presión pero hoy se agarró a la pista y mentalmente sacó del partido a la húngara. Ésta, desmoralizada por no poder recuperar la desventaja, cedió otro servicio más dejando en bandeja la victoria a la española. Con una ventaja de 3-0 y doble 'break', Suárez no se descentró y sentenció por 6-2 su billete hacia los treintaidosavos de final.

Si este choque ha sido una dura prueba para Carla Suárez, el siguiente tiene pinta de ser otra batalla. La veterana estonia Kaia Kanepi será la rival de la española en busca de una plaza en los octavos de final. En estos momentos, Kanepi cierra el top100 del ránking WTA pero ha demostrado en sobradas ocasiones que su tenis va mucho más allá de su actual clasificación.