Elise Mertens da la sorpresa y elimina a la local Daria Gavrilova

Elise Mertens milagrosamente avanzó a la tercera ronda / Foto: WTA

Por la segunda ronda del Abierto de Australia, la actual número 34 del mundo Elise Mertens dio la sorpresa de la jornada ante la local Daria Gavrilova al vencerla por 7-5 y 6-3. La jugadora belga tuvo la remontada de la semana hasta ahora porque iba 1-5 abajo y supo sobreponerse para llevarse el set y el partido. Ahora en la siguiente ronda se enfrentará ante la francesa Alizé Cornet que también dio la sorpresa porque venció a la alemana Julia Goerges por 6-4 y 6-3, quien es la actual número 12 del ranking y actual campeona del torneo de Auckland que se disputó la semana pasada.

En el último turno de la cancha central, saltaban a la cancha la Daria Gavrilova que buscaba una victoria ante Elise Mertens pero la historia fue diferente para la local que no supo cerrar el partido. En el primer set todo fue para la australiana que comenzó dominando desde el primer juego pero sorpresivamente cuando estaba 5-0 arriba y con dos set point no pudo cerrar el set. Por lo tanto, a pesar de que tenía prácticamente el set perdido Mertens siguió firme y tirando las pelotas por lo que descolocó a Gavrilova y comenzó a ceder sus turnos de servicio hasta que en el 6-5 la belga tuvo la oportunidad, no dudó y se llevó el set por 7-5. En el segundo set, con una Gavrilova desconcertada y un público que no paraba de apoyarla empezó jugando de manera contundente por lo que ambas jugadoras no se sacaron ventajas pero en el quinto juego iba hacer el decisivo ya que la australiana cedió su servicio y tras una pelea con la jueza de silla iba a terminar de descolocar a la local pero esto no iba desconcentrar a Mertens y cuando le tocó cerrar el partido se lo llevó sin problemas por 6-3.

Luego de esta gran remontada por parte de Elise, tendrá que enfrentarse por un pase a cuarta ronda ante la francesa Alizé Cornet que también viene de dar la sorpresa ante Julia Goerges quien es la número 12 del mundo. Es la primera vez que se encuentran en un Grand Slam estas jugadoras. El Abierto de Australia se juega sobre superficie rápida y repartirá mas de 40 millones de dolares en premios. Los campeones defensores, Roger Federer se encuentra en la tercera ronda y Serena Williams no juega por haberse convertido en madre recientemente.