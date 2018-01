Google Plus

Struff sorprende pero Federer avanza en Australian Open | Foto: Zimbio

Roger Federer avanzó a la tercera ronda en el Abierto de Australia tras vencer a Jan-Lennard Struff con parciales de 6-4, 6-4 y 7-6. Una hora y 56 minutos de buen tenis se convirtieron en el plato fuerte para los espectadores en la Rod Laver Arena para cerrar la actividad del jueves. Con una temperatura cercana a los 30 grados centígrados, el calor no sólo se sentía en la atmósfera, pero también en la cancha principal de Melbourne Park. Struff, número 53 del mundo tuvo su segundo enfrentamiento contra quien es considerado el mejor de todos los tiempos. La revancha tras aquella derrota en Alemania no podía haber encontrado mejor escenario que el primer Grand Slam del año.

Desde un principio el alemán mandó señales de que no se iba a dejar intimidar por el número dos del mundo. Struff ganó el primer punto y a la postre el primer juego. A Federer se le complicó entrar en el partido, lo que aprovechó Struff para mantener el duelo bastante parejo. Fue hasta que el suizo pudo aprovechar una oportunidad de quiebre, que se le abrió el camino para ganar el primer set 6-4.

El rival en turno de Federer no bajó la cabeza y mantuvo la presión sobre el actual campeón del Abierto Australiano. El jóven de 27 años llegó a ganar un rally de 23 disparos, mereciendo los aplausos del mismo Roger. Cuándo Struff estaba al servicio, el partido se volvia impredecible. Los puntos eran más largos y el juego podía ser tanto vertical como cruzado. Sin embargo, cuándo su majestad tenía el servicio en sus manos se jugaba más rápido, los juegos podían durar apenas un minuto. Al final del segundo parcial, Roger no había permitido que su contrincante tuviera oportunidades de quiebre y ya sumaba ocho aces.

Roger intentaba que Struff no tuviera tiempo ni de pensar en cómo atacarlo. A pesar de ello y de ir dos sets abajo, Struff incrementó la intensidad de su juego en el tercer set. Ahora si tuvo hasta tres oportunidades de quiebre de los cuáles sólo aprovecho uno. Ese parecía ser suficiente para encaminarse a ganar el tercer set, pero Federer alcanzó a reaccionar. El tenista suizo se apoyó mucho en su saque y convirtió nueve aces a lo largo del parcial.

Los 23 errores no forzados por parte de Struff no pudieron ser compensados por la cantidad de winners que tuvo. Algo que contra un jugador de la talla de Roger Federer no se podía permitir. Varios de ellos fueron en momentos críticos que Roger pudo aprovechar. La experiencia del Expreso Suizo a sus 36 años salió a relucir ante Struff que a pesar de la gran batalla que dió se tuvo que despedir de Melbourne sin llegar a la tercera ronda una vez más. El francés Richard Gasquet será el próximo rival de Federer en su camino a su sexto título del Abierto Australiano el 20 de enero. Son dos jugadores que ya se conocen bastante bien y se han enfrentado en 18 ocasiones con la balanza a favor del suizo que ha ganado en 16 ocasiones.