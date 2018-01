Thiem roza la eliminación

Google Plus

Thiem celebra una sufrida victoria. Foto: Mark Kolbe/Getty Images AsiaPac

El austriaco Dominic Thiem, quinto cabeza de serie del torneo, se clasificó hoy para la tercera ronda del cuadro después de remontar un partido que tenía muy cuesta arriba ante el americano Denis Kudla (6-7(6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) en casi cuatro horas de juego. Thiem mostró un nivel bastante pobre a lo largo de casi todo el partido, aunque por suerte para él, su rival no supo gestionar la gran ventaja que tenía para cerrar el partido y lo terminó pagando.

El primer set fue una auténtica montaña rusa, donde el austriaco llegó a ponerse con 4-1 a su favor, para luego sus tres siguientes saques. Ya en el desempate, Kudla cometió menos errores que su rival y se adjudicó el parcial.

El segundo set siguió un patrón muy parecido, con un Thiem sin ritmo de bola y cometiendo muchos errores, y al otro lado un Kudla agresivo que esperaba su opción al resto. Esa opción llegaría en el octavo juego y el americano no la dejaría escapar. A continuación afianzó la rotura y al mismo tiempo el set.

Tuvo que ponerse el partido con dos sets en su contra para que Thiem comenzara a mejorar su juego. Aún así, en la tercera manga tuvo que trabajar, y mucho, para romperle el servicio al americano, después de que este salvara un interminable juego con su saque. Sin embargo, en el siguiente juego no fue capaz de sujetar la presión y entregó un servicio clave al austriaco, que poco a poco iría cambiando el signo del partido.

La dinámica era favorable a Dominic, y eso se vio reflejado en el cuarto set, donde pudimos ver algunos buenos momentos de tenis por su parte, demostrando su posición en el ranking. Poco pudo hacer Kudla, que cedió otros dos servicios y con ellos la gran ventaja que había conseguido.

El americano acusó el golpe y entregó otra vez su saque al inicio del set definitivo, una desventaja que sería ya insalvable para él de ahí al final del partido. Thiem destacó tras el partido la gran dureza del mismo: "No es fácil mentalmente verte dos sets abajo en el partido, pero una vez rompí el saque en el tercer set, me vine arriba y conseguí desplegar mi mejor tenis. Respecto a su siguiente partido, "Creo que si juego al nivel mostrado en las últimas mangas puedo conseguir vencer cualquier partido. Me marcho feliz por conseguir esta victoria", añadía Thiem.

El siguiente rival de Dominic será el francés Adrian Mannarino, que ha vencido al checo Jiří Veselý en cuatro mangas (6-3, 7-6(4), 5-7, 6-3). Deberá mejorar y mucho sus prestaciones el austriaco si quiere tener opciones ante un jugador del nivel de Mannarino.