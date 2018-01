Djokovic sobvevive a Monfils

Google Plus

La ausencia prolongada de más de seis meses no parece afectarle a Novak Djokovic. El ex número uno del mundo, quien ya había superado la primera ronda del torneo con facilidades, tenía en Gael Monfils una prueba más dura. El galo podría comprobar si el regreso del serbio era definitivo o si su primer partido se trató solamente de un rival no tan complicado.

El primer set anunció que sería un partido entretenido. Monfils demostró sus virtudes atléticas para complicar a Djokovic, y terminar asegurando el primer set con un 6-4. Lemonf perdió su servicio en dos ocasiones, pero pudo arrebatarle el suyo a Nole tres veces, lo que le dio la ventaja necesaria para cerrar la manga. Con un juego tan agresivo al resto, ambos dejaron ver que la clave estaría con el saque. Y así lo haría Djokovic. En el segundo parcial, no le dio oportunidad a Monfils de quebrarle el servicio. Por el contrario, el francés lo expuso hasta en cinco ocasiones, una de ellas aprovechada por Novak para marcar distancias. El serbio continuó perfecto y cerró el segundo set con un 6-3 que aseguraba, al menos, dos mangas más en el partido.

Sin embargo, el calor pareció ser demasiado para Monfils. El galo dejó de mostrar esa movilidad que lo hacía tan competente y se limitó a arriesgarse con la derecha en la mayoría de los intercambios. Amplió su margen de error y prueba de ello estuvo en el par de ocasiones que cedió el servicio. Por el contrario, Djokovic se mantuvo sereno y concentrado, sin excesos de confianza por su limitado contrario. El 6-1 del tercer set terminó por darle un giro total al partido.

El encuentro continuó con su tónica agotadora y de ritmo lento. Monfils mejoró un poco el servicio y los golpes generales, pero continuó sin ser suficiente para competirle a un Nole al que no parecía afectarle nada. El serbio convirtió la única oportunidad de quiebre que tuvo, no así el francés, que desperdició cinco en todo el set. Con un nuevo 6-3, Djokovic amarró el cuarto parcial y la victoria. Novak se verá en la tercera ronda con el español Albert Ramos Viñolas, ante quien ya sostuvo un duelo emocionante en el Roland Garros de la temporada pasada. El ganador se verá en octavos de final con el vencedor del encuentro entre Alexander Zverev y Hyeon Chung.