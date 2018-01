Carreño supera los saques de Müller y se planta en octavos

Google Plus

Pablo Carreño ya está en octavos de final del Open de Australia, primer grand slam de la temporada. El público de Melbourne ha visto como el tenista asturiano ha vencido por tres sets a uno al luxemburgués Gilles Müller y accede a la cuarta ronda de este torneo por primera vez en su carrera. Tres a uno también es el balance entre ambos tenistas a partir de este viernes. A pesar de caer encadenar muchas derrotas consecutivas, Carreño ya ha dejado por el camino esta semana a Kubler y Simon, quien se tuvo que retirar en el segundo set.

El primer set sirvió para que ambos tenistas se fuesen conociendo, poco a poco. De hecho, solamente Müller tuvo una oportunidad de rotura y no concedió ninguna oportunidad a Carreño, que tuvo que sufrir hasta catorce aces, siendo el más prolífico en esta materia para el luxemburgués. En el tie break, Carreño demostró una mayor solvencia consiguiendo un mini break más que su rival y se llevó la primera manga.

La segunda manga tuvo un color, y no fue precisamente el de la bandera azul asturiana. En el primer juego Müller consiguió hacerse con una rotura, la cual mantuvo hasta el final del set y consiguió empatar el partido. Una vez más, no permitió a Carreño disponer de ninguna oportunidad de hacerse con el break. Se presentaba una dura batalla en Australia. Müller estuvo a punto de conseguir otra rotura en el primer juego de la tercera manga, pero Carreño logró salvarla. En un set durísimo (una hora de duración) ambos jugadores se jugaban mucho, y fue el asturiano quien lograse por fin su primer break en el partido en el último juego, justo antes de alcanzar un nuevo desempate.

El último set del partido tuvo un diferente guión, y es que se dieron hasta tres roturas, prácticamente seguidas. Müller salvó una oportunidad de rotura de Carreño, pero no pudo hacer lo mismo minutos después y dejó al asturiano a un solo juego de la victoria y con su saque. Sin embargo, Pablo fue presa de sus propios nervios y perdió su servicio. Una vez más antes de alcanzar el tie break, Carreño logró llevarse el partido al resto a su segunda oportunidad. Pablo Carreño se medirá en los octavos de final del Open de Australia al ganador del partido entre el estadounidense Ryan Harrison y el croata Marin Cilic, que se enfrentan este mismo viernes. El número once de la ATP ya empieza a sumar puntos y no se pone límites. En cuartos podría esperar Rafa Nadal -si vence a Schwartzman-.