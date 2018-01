Wozniacki accede a la cuarta ronda

Google Plus

Wozniacki festeja su triunfo | Foto: Australian Open

El Australian Open 2018 tiene a todas las integrantes de la cuarta ronda de la rama femenina. La última en ingresar ha sido Caroline Wozniacki, quien superó a Kiki Bertens por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 27 minutos de juego. Para la tenista danesa, el inicio del encuentro le fue sumamente favorable, producto de un quiebre en el segundo game del partido. A partir de ese momento, Bertens hizo un clic en su manera de encarar el partido y empezó a capitalizar más los juegos de su servicio.

En el noveno juego del encuentro, la holandesa aprovechó un break point que entregó Wozniacki para recuperar el quiebre y sacar para nivelar en partido. Sin embargo, Bertens tuvo un siguiente game espantoso: no pudo ganar ningún punto con su servicio y, en cero, entregó la manga incial en favor de la nacida en Odense. Entonada en el formato de su juego, la número dos del mundo demostró su jerarquía y, al igual que en la manga inicial, quebró en el segundo game para tomar la diferencia en el partido. Bertens no podía seguirle el ritmo a su rival y comenzaba a mostrar algunas falencias, que Wozniacki aprovecharía.

El juego final se hizo eterno. Casi 13 minutos de acción, donde la holandesa demostró lo mejor de su repertorio. Con la soga al cuello en varias ocasiones, estiró al máximo su vida en el partido. No pudo aprovechar los cuatro break points que tuvo, y salvó tres match points de su rival. Sin embargo, en el cuarto punto para partido, Wozniacki no dudó y sentenció las acciones. El domingo buscará los cuartos de final ante la eslovaca Magdalena Rybarikova, que superó a Kateryna Bondarenko por 7-5, 3-6 y 6-1. Entre ambas se vieron las caras cuatro veces, con tres triunfos de la número dos del mundo, pero hace más de tres años que no se enfrentan.