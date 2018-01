Muguruza sobre su eliminación en Australia: "No se acaba el mundo, sigo siendo positiva"

Muguruza pidió la asistencia médica en pista. Imagen: Zimbio.

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha cedido en segunda ronda del Abierto de Australia ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh en un partido en el que Garbiñe no mostró su mejor imagen, imprecisa y nada cómoda, mientras que Hsieh si supo cómo jugarle desde el primer momento a la Nº3 del mundo. Sobre su rival, Garbiñe aclara que "Ella (Hsieh) es siempre una rival peligrosa, más cuando juega bien. Creo que hoy ha jugado bien y, aunque yo podría haber hecho las cosas mejor, ha merecido ganar. La realidad es esa". Muguruza analizó la derrota después del partido, “Hsieh tiene un juego diferente, es difícil jugarle. Además, no tiene presión y estuvo muy bien. Quizás no supe cómo jugarle”,

Garbiñe arrastraba problemas desde que comenzó la temporada en el torneo de Brisbane, donde se retiró porque empezó a sufrir calambres en las piernas durante su primer encuentro. Luego jugaría en Sídney, de donde también se retiró por una lesión en el muslo. En el Abierto de Australia parecía que había comenzado con buen pie, pero la lesión continuaba ahí y se le comenzaron a formar ampollas, "Desde el principio del choque sentí que se me estaban formando ampollas, así que preferí seguir compitiendo con un vendaje para prevenir el problema”.

La ganadora de Wimbledon y Roland Garros tiene previsto volar a Suiza para descansar y recuperarse totalmente de la lesión. "Creo que lo mejor será no jugar y descansar completamente", dijo. "Hasta ahora he tenido que compatibilizar los entrenamientos con la recuperación y eso ha sido duro para mi cuerpo". Aun y con el mal arranque de temporada, Garbiñe no quiere ser negativa. Queda mucha temporada por delante y sabe que lo mejor puede estar por venir. “No se acaba el mundo, sigo siendo positiva para este 2018. A seguir entrenando y recuperarme físicamente para que no haya dudas”, concluyó la jugadora.