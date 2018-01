Berdych derriba la Torre de Tandil en un cómodo partido

Google Plus

Tomas Berdych puso el acelerador desde el principio y sin mayores complicaciones derrotó a Juan Martin del Potro con parciales de 6-3, 6-3 y 6-2. Así, el tenista checo alcanzó los octavos de final del Abierto de Australia por décima ocasión en su carrera.

Un partido entre dos de los mejores 20 del mundo en el que Del Potro aparecía como favorito al ocupar el lugar diez en el ranking mundial, mientras que Berdych llegaba en la posición 19. Sin embargo, en la cancha del Rod Laver Arena los papeles parecían estar invertidos. Ocho aces y 16 winners ayudaron a que Berdych tomara ventaja en el primer set. Además, le bastó ganar dos de las seis oportunidades de quiebre que tuvo en el primer set para ganar el parcial.

El checo había llegado a Melbourne tras haber sido eliminado en Doha sin ni siquiera pasar a la segunda ronda. Sin embargo, el primer Grand Slam del año suele favorecerle al tenista de 32 años. En el 2014 y en el 2015 llegó hasta la semifinal del torneo. Juan Martin buscaba su cuarto pase a los octavos de final del torneo, pero esta vez no pudo ser. Berdych sumó 20 winners adicionales en el segundo set y no le permitió un solo quiebre al argentino. Con un 6-3, 6-3 a favor del checo, todo era cuestión de tiempo para que se consumiera la victoria.

Juan Martin no tuvo la capacidad de respuesta a la que nos tiene acostumbrados en momentos dónde todo parece perdido. Esta vez, el ganador del US Open en el 2009 no era el mismo guerrero de siempre. Ante Berdych, la historia favorecía a la Torre de Tandil, pero en la cancha central de Melbourne Park, todo iba a a favor del checo. De los ocho partidos previos entre estos dos gigantes, Del Potro había ganado cinco, incluyendo la última vez que se vieron en Cincinnati en el 2017.

El tercer parcial se convirtió en un trámite para Berdych, que sin jugar mejor que en los sets parciales, logró una mayor ventaja con respecto a su oponente. Cinco aces más a su cuenta personal y tres puntos para quiebre ganados facilitaron aseguraron su presencia en la segunda semana del Abierto de Australia. Berdych selló el partido en dos horas y 16 minutos para pasar a octavos de final dónde se medirá al italiano Fabio Fongini.