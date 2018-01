Pliskova sale airosa de su duelo fratricida ante Safarova

Sin hacer mucho ruido, pero Karolina Pliskova sigue marchando a las mil maravillas en Melbourne. La checa, sexta cabeza de serie, dio buena cuenta de su compatriota Lucie Safarova, trigésima del ránking WTA, por 7-6(6) y 7-5 y ya se encuentra entre las 16 mejores del cuadro femenino individual del Open de Australia. En un encuentro bastante cerrado, la tenista de Louny impuso su mejor ránking y fue mejor en los momentos clave.

31 golpes ganadores por parte de Pliskova, entre ellos once saques directos, por 20 errores no forzados. Safarova se quedó en 26 y 24, respectivamente No suele ser habitual ver un partido del circuito femenino en el que los saques se impongan con claridad a los servicios pero hoy sobre la Margaret Court las oportunidades de 'break' brillaron por su ausencia. En el primer set, resuelto en la muerte súbita a favor de Pliskova, no hubo ninguna de ellas. La sexta mejor jugadora del mundo supo reaccionar a un mal comienzo en el juego decisivo (2-0) y salvó una bola de set en contra con 6-5 (derecha ganadora) para firmar tres puntos consecutivos que, finalmente, le dieron el set (8-6).

La tónica del encuentro se mantuvo en el segundo set. Ambas jugadoras siguieron mostrándose muy fuertes con sus respectivos aunque, a diferencia del primero, sí que aparecieron las primeras oportunidades de quiebre. Safarova tuvo la suya en el segundo juego pero erró con su revés, mientras que Pliskova también avisó con empate a tres en el marcador. Cuando todo parecía encaminado a un segundo 'tie-break', la nueva pupila de Tomas Krupa puso una marcha más, la necesaria para forzar los errores de Safarova y lograr el 'break' definitivo con el que puso fin al choque (7-5).

En la siguiente ronda, la cuarta, Pliskova volverá a tener enfrente a otra compatriota. En este caso será Barbora Strykova, vigésima favorita, que terminó con el sueño de la estadounidense Bernarda Pera, 123 del mundo y que había derrotado a la británica Johanna Konta en segunda ronda, al derrotarla por un doble 6-2.