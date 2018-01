Fucsovics despierta al tenis de Hungría

Google Plus

La derecha un arma principal en el juego de Fucsovics |Foto: Zimbio

Fucsovics lo ganó de punta a punta, salvo el primer set donde el argentino opuso resistencia hasta el tres iguales, desde el primer quiebre el jugador de Hungría, no tuvo complicaciones para lograr su acceso a cuarta ronda. El poco tiempo de trabajo de hoy, le permitirá recuperarse muy bien para lo que viene en la próxima etapa del Australia Open.

Con el saque y la derecha como herramientas fundamentales, Fucsovics mantuvo siempre su servicio durante el primer set, sin contratiempos dominando al argentino. Ya en el primer juego de servicio de Kicker, el húngaro atacó con un ángulo sobre la derecha del sudamericano y obtuvo en la red su primera oportunidad de quiebre, pero Nicolás logró remontar su juego y sostener su servicio.

El jugador magiar desde el fondo de la cancha impuso un dominio contundente, aunque el argentino intentaba irse a la red para acortar los puntos, Fucsovics con un muy buen juego de fondo lo pasaba en cada excursión al argentino. Pero la clave del primer set estuvo en el octavo juego, cuando Marton le puso mucha presión a sus devoluciones, lo puso a jugar muy detrás de la línea a Kicker y logró quebrar el saque para luego sostener el suyo con facilidad y quedarse con la primera manga.

En el segundo parcial el húngaro quebró rápidamente el servicio del argentino, quien dejo un slice corto en la red y Fucsovics definió con el jugador argentino parado en la red. Con problemas en su pié izquierdo Kicker, tras la atención del trainer, saltó a la cancha nuevamente a intentar volver al partido, pero el saque de Marton le hacía imposible tener aunque sea una oportunidad de quiebre. El europeo nuevamente en el noveno juego del set, apretó en las devoluciones, le hizo sentir la presión a Kicker quien con una doble falta cedió el segundo set.

El daño ya estaba hecho, no había vuelta atrás, en la cancha Fucsovics imponía su juego y el argentino no tenía opciones. Por ello el magiar volvió a quebrar dos veces consecutivas en el inicio del tercer parcial para adelantarse 4-0 en el marcador, una ventaja imposible de remontar por lo demostrado por ambos jugadores en el transcurso del partido. Y fue así que tras ceder por primera vez el saque Fucsovics, más por no saber cerrar el partido que por impericia del argentino, luego le volvió a quebrar el servicio y redondear una victoria contundente.

Gran torneo del argentino que por primera vez en su carrera llegó a la tercera ronda de un Grand Slam y se lleva casi ciento cincuenta mil dólares australianos, un gran aporte para lo que queda del año. El húngaro esta intenso desde el fondo de la cancha, no tiene piedad con su derecha y llega de la mejor forma a una cuarta ronda donde deberá jugar por encima de su nivel, si desea pasar a su Majestad.