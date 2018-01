Carla Suárez: "Estoy muy contenta por volver a estar en cuartos de final en Australia"

Google Plus

Carla, en su partido ante Kontaveit. Foto: zimbio

Carla Suárez se clasificó por sexta vez, tercera en el Open de Australia, para los cuartos de un Grand Slam. Después de haberse visto prácticamente eliminada, cuando iba perdiendo 6-4 4-1, la actual número 39 del mundo remontó con coraje, garra y corazón para acabar remontando esa desventaja en el segundo set y acabar imponiéndose en la tercera manga por 8-6 en dos horas y 17 minutos. Después, en sala de prensa, se mostró contenta por continuar en el primer Grand Slam del año. "Estoy muy feliz de volver a estar en cuartos de final aquí en Australia. Cuando alcanzas las rondas finales en un Grand Slam debes estar feliz. No ha sido un partido nada fácil ante Kontaveit, ya que es una rival que te exige dar el máximo de ti si quieres llevarte la victoria", aseguró la pupila de Marc Casabó y Óscar Serrano.

Esa racha de cinco juegos consecutivos en el segundo set de Carla hicieron mella en la jugadora estonia, que se le vio muy nerviosa al no estar acostumbrada a jugar este tipo de partidos. "He notado que ella se ha puesto nerviosa pero yo también lo estaba. Quizás ella estaba más cansada en el tercer set y la experiencia que yo tengo también contó. No sé cuántas veces Kontaveit había estado en octavos de un grande o había jugado en la Rod Laver Arena", decía la tenista de Las Palmas de Gran Canaria.

Pocas jugadoras hay actualmente en el circuito que tengan el revés a una mano. Una de ellas es Carla, que compararon su backhand con el de la mítica y retirada Justine Henin. "Henin fue una inspiración para mí. Le vi muchos partidos y tenemos un movimiento parecido. Cada vez hay menos jugadoras que pegan a una mano porque el tenis cada vez es más de pegadoras y va todo más rápido".

Para finalizar, habló sobre su próxima rival, que será la danesa Caroline Wozniacki, con la que se ha enfrentado hasta en siete ocasiones y con la que tiene un head to head desfavorable de 5-2: "Hemos jugado muchas veces juntas. Sé cómo juega ella y sé que va a ser muy complicado poder vencerla. Ella pelea cada bola, pero al mismo tiempo tiene un juego un tanto agresivo que te hace complicarte en cada intercambio. Será un partido realmente interesante y tendré que estar al 100% todo el tiempo si quiero tener mis opciones", concluyó la jugadora española. Carla luchará el próximo martes contra la jugadora de Odense por un puesto en las semifinales del Open de Australia 2018.