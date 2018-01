Rafael Nadal: "Me voy más que satisfecho"

El número uno del mundo se fue conforme tras jugar casi cuatro horas ante Schwartzman | Foto: Zimbio

"En términos generales, el partido ha sido una gran batalla". Así definió su victoria Rafael Nadal, que sacó adelante un partido más que complicado ante un jugador peligroso como lo es Diego Schwartzman y se mostró "más que satisfecho" por su labor en la Rod Laver Arena. "Hoy he jugado más de tres horas a gran intensidad y eso es una buena noticia para mí", comentó Rafa. "Estoy un poco cansado, pero al mismo tiempo estoy feliz. Estoy convencido de que un partido como este me ayudará".

El argentino fue el primer jugador en el torneo en arrebatarle un set al mallorquí. Los partidos anteriores (Estrella Burgos, Mayer y Dzumhur) los había ganado en sets corridos y casi sin pestañar. Por esto, el español elogió a Schwartzman diciendo que "Diego es un gran jugador, además de un gran amigo, su inicio de temporada está siendo muy bueno y sólo puedo desearle lo mejor".

Nadal continuó analizando el encuentro y sostuvo que. "Diego tenía poco que perder y mucho que ganar. Además, jugó bien y me lo puso difícil. Él estuvo muy agresivo y yo no saqué bien en el segundo set. Ahí radicó el motivo de que no cerrara el tema antes. Porque haciendo tres breaks y sacando bien, hubiera ganado", cerró.

Su próximo rival será el croata Marin Cilic, característico por su potente servicio, Rafa comentó que ya en Australia tuvo que enfrentar a jugadores con un servicio fuerte como Leo Mayer. "Él lo fue y ya resté saques potentes suyos. Tengo que estar atento y no puede ser que me cojan la iniciativa con el segundo servicio. Eso no puede pasar y no va a pasar", concluyó el número uno del mundo.