Carreño: "Me da impulso verme jugando a este nivel"

Cilic y Carreño justo antes de arrancar su partido. Foto: AusOpen

El español Pablo Carreño Busta compareció ante los medios después de quedar eliminado del Open de Australia a manos de Marin Čilić y quedarse a las puertas de llegar a la segunda semana del primer Grand Slam de la temporada. Aún así, el tenista de Gijón ha conseguido por fin recuperar las buenas sensaciones que le llevaron a entrar momentáneamente en el top-10 del ránking ATP.

Como él mismo destaca, esta semana en Melbourne le sirve para recobrar confianza: "Antes de llegar a este torneo venía sin ganar partidos, con poca confianza y después de cuatro partidos ha cambiado la historia​". Respecto al partido de hoy ante Marin Čilić​, valoraba positivamente su actuación: "Creo que ha sido un partido muy igualado, un buen partido, de tú a tú, en el que no he sido inferior​. Me da impulso verme jugando a este nivel".

Carreño ha analizado el encuentro de esta manera: "En el primer set me hizo un break, conseguí igualarlo y en el tie-break me lo llevé. El segundo, sí que se escapó un poco más en el marcador y me sacó ventaja pero en el tercer set, me puse a jugar bien, a pegar duro, a llevar la iniciativa con break arriba, me lo recuperó, en el 5-5 aproveché el viento y saqué para set. En ese momento el viento a favor era para él y lo aprovechó muy bien. Quizás podía haber hecho algo más como sacar mejor. Tal vez sea lo que me pueda echar un poco en cara: me hubiera puesto 2 sets a 1".

Cabe recordar que Carreño sigue vivo en el cuadro de dobles junto a Guillermo García-López.

Por su parte, Marin Čilić también resumió el encuentro y su actuación en rueda de prensa: "Ha sido un partido difícil, con muchas alternativas. Pablo es muy sólido y ha jugado muy bien. Ha sido duro mental y físicamente. Estaba húmedo el día y hubo rallys muy largos, así que estoy contento de haberme llevado este partido".