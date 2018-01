Keys anota su nombre como candidata

El garrote de derecha de Keys. Imagen: Zimbio

La estadounidense sacó el garrote del armario y a base de saques y golpes desde el fondo, sacó de la pista a su rival a quien prácticamente no la dejo jugar durante casi todo el partido. La norteamericana en poco más de una hora de partido demostró al resto que está en un nivel magnífico y que mete miedo en el Abierto de Australia.

El calor de Australia parece no hacer efecto sobre los que comienzan sacando, en varios partidos de este torneo el comienza sacando generalmente concede el quiebre, y eso pasó hoy Madison Keys quien perdió el primer juego de saque, no moviendo las piernas y dejándose atacar por la francesa. García luego tuvo el mismo problema, mas por la presión de Keys de no dejar que se adelante en el partido, quien batalló durante el juego de saque de la francesa para quedarse con su servicio.

Desde esos dos impactos el partido corrió por momentos en aguas tranquilas, hasta que una segunda doble falta de García le dieron la oportunidad a Keys de tener tres oportunidades de quiebre, donde la norteamericana en base a dos misiles de derecha se queda con el saque de su rival. García intentaba meterse a la cancha siendo agresiva con la devolución, tratando de tomar la red y metiendo presión al juego de fondo de la norteamericana y fue por esa agresividad y gracias a la ayuda de la faja que tuvo una oportunidad de quiebre para recuperar el servicio perdido, pero la norteamericana no le permitió lograrlo, ya que con un buen servicio, un contra pique y un error no forzado de la francesa se quedó con el saque.

García no estaba acomodada en la cancha, su tenis parecía haber quedado en el vestuario y eso le simplificaba el juego a la norteamericana, y con su servicio en el octavo juego cerró a puro saque la primera manga. Madison Keys fue contundente e incontrolable para la francesa, quien recién empezó a jugar y atacar la red en el séptimo juego del set.

Con un segundo servicio de Caroline si mucho efecto fácil para la derecha Keys, la francesa comenzó muy mal su juego de saque, cediéndolo en quince. García le daba todas las concesiones a la norteamericana, la bola le quedaba justa para poder con su derecha dominar los puntos, sin ángulos de su rival a la norteamericana se le hacía fácil seguir avanzando en el partido.

Tras dominar fácilmente su servicio, la norteamericana volvió a presionar sobre el saque de la francesa quien con un miedo escénico terrible no movía las piernas cometía errores no forzados y gracias a todo ese combo de desaciertos la norteamericana se quedó nuevamente con el servicio y el camino hacia los cuartos de finales. Jugando muy bien, no le permitía competir a García, le metía mucha sorpresa en los golpes, contundente un momento estupendo el que estaba brindando la jugadora estadounidense y fue así que extendió su ventaja a cuatro a cero.

Luego de ganar su servicio, la francesa tuvo una oportunidad de quiebre, con tres profundas devoluciones del lado de los impares, para luego con otra derecha profunda quedarse con el saque de la norteamericana. Era el momento de jugarse el todo por el todo con su saque y luego volver a meter presión sobre el servicio de Keys, pero Caroline volvió a fallar cedió su saque en cero, tomando malas decisiones y le devolvió la ventaja a Madison quien debía sacra para ganar el partido, que lo lograría con un poco de suspenso y con un contrapique fabuloso que la lleva directo a los Cuartos de Final del Australia Open. Demasiado fácil el partido para la norteamericana, un mérito tremendo para ella que jugó de manera contundente y que dominó el partido de punta a punta.