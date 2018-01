Roger Federer: "No me he empezado a sentir realmente cómodo hasta el tercer set"

Foto: Zimbio.com

Roger Federer ya está en los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada. El maestro suizo va lanzado a defender su corona en Melbourne y ya está entre los últimos ocho supervivientes del cuadro. Roger habló sobre las complicadas condiciones en el día de hoy sobre la Rod Laver Arena. "Ha sido un partido duro con unas condiciones que me han obligado a pensar muy rápido y ejecutar los golpes con precisión. Hay más viento, la pelota vuela más y el sol molesta bastante" , comentó el suizo que buscará ante Tomas Berdych sus primeras semifinales de la temporada.

El helvético también tuvo buenas palabras para su rival en el día de hoy, Marton Fucsovics."Él ha jugado bien y no me he empezado a sentir realmente cómodo hasta el tercer set, cuando ya tenía todo a mi favor", dijo un Federer al que le costó adaptarse a la sesión de día, ya que la mayoría de sus partidos los ha disputado en el horario nocturno.

Roger Federer también valoró en rueda de prensa su admiración por uno de los miembros más ilustres de su equipo, Ivan Ljubicic. "Constantemente está buscando detalles que me hagan mejor jugador y me insiste mucho en que sea muy agresivo, como ya me comentaban Edberg y Severin. Ha encajado muy bien en el equipo, me ofrece consejos de mucha calidad y es un gran amigo". Además, el de Basilea también alabó a la figura de Pierre Paganini. "Le conocí cuando tenía 14 años, tenía mucha experiencia y cuando empecé a trabajar en serio con él, a los 19 años, tuvo un gran impacto en mi carrera, tanto como preparador físico como mentor. Siempre que trabajamos juntos dedicamos 45 minutos a charlar de muy diversas cuestiones y eso me ayuda mucho. Creo que sin él mi carrera nunca hubiera podido ser la que ha sido".

Finalmente, Roger analizó de forma breve a su próximo rival, un Tomas Berdych que parece haber recuperado su mejor nivel estas semanas. "Hemos tenido grandes duelos en los últimos años. Sé que el año pasado estuvo a punto de ganarme en Miami y soy consciente de que debo concentrarme en mi juego y ser muy agresivo si le quiero ganar", concluyó el suizo.