Partido Rafael Nadal vs Marin Cilic en vivo y en directo online en cuartos del Open de Australia 2018

Toda la información del encuentro con la previa del partido Rafael Nadal vs Marin Cilic.

La Rod Laver Arena es un recinto multipropósito usado principalmente como estadio de tenis que es parte del complejo del parque Melbourne. El nombre del escenario cambió oficialmente en enero de 2000 para honrar a Rod Laver, tres veces ganador del Abierto de Australia y uno de los mejores jugadores de tenis del mundo. La arena se terminó en 1988, con un aforo de 15.000 espectadores.

Declaraciones Marin Cilic > Marin Čilić resumió el encuentro ante Pablo Carreño y su actuación en rueda de prensa: "Ha sido un partido difícil, con muchas alternativas. Pablo es muy sólido y ha jugado muy bien. Ha sido duro mental y físicamente. Estaba húmedo el día y hubo rallys muy largos, así que estoy contento de haberme llevado este partido".

Declaraciones Rafael Nadal > Rafa comentó que ya en Australia tuvo que enfrentar a jugadores con un servicio fuerte como Leo Mayer. "Él lo fue y ya resté saques potentes suyos. Tengo que estar atento y no puede ser que me cojan la iniciativa con el segundo servicio. Eso no puede pasar y no va a pasar", concluyó el número uno del mundo.

Último enfrentamiento > Rafael Nadal y Marin Cilic se vieron las caras a finales de la pasada temporada puesto que en el Masters 1000 de Shanghai se cruzaron en las semifinales, donde el tenista mallorquín fue mucho mejor en un partido disputado y que se decidió en dos sets por 7-5 y 7-6.

Enfrentamientos entre ambos > Tanto Rafael Nadal como Marin Cilic se han visto las caras hasta el momento en seis ocasiones, teniendo un aplastante balance de 5-1 a favor del mallorquín, que se impuso en Australia y Roma 2011, Basilea 2015, Acapulco y Shanghai 2017, mientras que el croata se impuso el en primer choque entre ambos en Beijing 2009.

Análisis Marin Cilic > El tenista croata acude a la cita en Melbourne en uno de los mejores momento de forma de su carrera. Ante sí tiene una oportunidad fabulosa de poder coronarse campeón en el primer Grand Slam de la temporada 2018.

Análisis Rafael Nadal > El tenista mallorquín, número uno del ránking ATP, tomó la decisión de no disputar ningún torneo previo al Open de Australia al no encontrarse preparado para retomar la actividad física después de una extenuante temporada 2017 en la que tuvo que acabar retirándose de las ATP Finals, último torneo del curso.

VAVEL le ofrece la previa del Open de Australia 2018, primer Grand Slam de la temporada. El torneo australiano se ha disputado en distintas sedes desde 1969, primer año en que se disputó bajo su nomenclatura actual de Abierto de Australia, ya que el torneo se creó en 1905 con el nombre de Campeonatos de Australia. El torneo se disputa sobre superficie dura desde 1988, ya que hasta entonces se jugó sobre hierba.

