Sin perder un set en todo el torneo, Mertens avanza a semifinales

Mertens celebra un punto | Foto: Ben Solomon - Open de Australia

Con su décimo triunfo consecutivo en lo que va de la temporada, Elise Mertens se ha clasificado a la semifinal del Abierto de Australia. Con parciales de 6-4 y 6-0 la belga deja fuera a la ucraniana Elina Svitolina. Sin miedo al fracaso y con el éxito en la mira, Mertens salió a la cancha del Rod Laver Arena para enfrentarse a una Svitolina. La número cuatro del mundo y favorita en el partido no sabía lo que le esperaba enfrentando a la que llegaba al partido como número 36.

La belga de 22 años se hizo grande frente a su rival conforme pasaba el partido. Desde el inicio no se dejó intimidar y se mostró bastante agresiva con Svitolina, haciéndola correr y atacando la red para complicarle el partido. La alumna de Kim Clijsters, ex-número uno del mundo, ha demostrado que tiene las cualidades para llegar tan alo como Clijsters. En su revancha contra Svitolina, Mertens demostró que esta mejor que nunca, no dejando ni respirar a la ucraniana.

Dos aces y dos quiebres fueron fundamentales para que Mertens se pusiera al frente desde el primer set. Eso, acompañado con 16 winners encaminaron a Mertens para que se llevara el primer set. Sus dos dobles faltas no le terminaron por cobrar factura a la ganadora del Abierto de Hobart al principios del año. En el segundo set, Mertens mantuvo el pie en el acelerador y aunque ya no se apoyó de aces, no permitió que Svitolina le quebrara el saque. Sin embargo, ella si logró aprovechar tres oportunidades de quiebre de las seis que se le presentaron. Diez winners de los cuáles la mayoría fueron con su revés pusieron contra las cuerdas a Svitolina de 23 años.

Al final, tras una hora y 16 minutos de partido y con oportunidad de quiebre, Mertens no desaprovechó la ocasión. Con tiros cruzados se llevó el punto, el segundo set y su pase a semifinales. La emoción fue evidente por parte de Mertens que desde el 20 de octubre no pierde un solo partido. Sin embargo de las diez victorias que ha tenido desde entonces, esta sin duda será la que mejor le sabe. Ahora espera a su rival del partido entre Caroline Wozniacki y Carla Suárez Navarro.