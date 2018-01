Rafa Nadal sobre su retirada en Australia: "Tenía la pierna bloqueada, me dolía mucho cuando me movía"

Rafael Nadal. Imagen: Zimbio.com

Otra vez Australia, otra vez cuartos de final. En medio de un frenético encuentro contra el croata Marin Cilic, el español Rafa Nadal ha vuelto a lesionarse. Esta vez ha sido su muslo derecho el que ha comenzó a inquietarle al comienzo del cuarto set. El español había conseguido contener al croata en el primer y tercer set, pero justo después de que Cilic consiguiese la ventaja de 4-1 en el cuarto set, pedía asistencia médica en pista. Ahí saltaban las alarmas, el número uno comenzaba a cojear y ya en el quinto set, tras un quiebre en el segundo juego que ponía el 2-0 a favor de su rival, anunciaba que no podía más, que abandonaba otra vez en Australia.

Rafa explicaba en rueda de prensa como se sentía durante el partido, “Tenía la pierna bloqueada. Me dolía mucho cuando me movía. Esperé a ver si los antiinflamatorios hacían su efecto, pero finalmente era imposible moverse, y sin moverte no iba a poder ganar”

Aún no se sabe cuál es el alcance esta lesión en el muslo. Es por eso que mañana, según ha anunciado Rafa en twitter, se someterá a una resonancia para saber la repercusión que puede tener,"No sé lo que tengo. Es demasiado pronto para saberlo. Sé que es en el músculo de arriba a la altura del cuádriceps pero no sé cuál. Me haré pruebas lo antes posible para saber si puedo seguir mi calendario. Noté el músculo cansado en el tercer set y ya en el cuarto noté algo que no pensaba iba a ser tan malo. Es que no aguantaba el dolor y la pierna se me quedaba bloqueada. Yo no soy de los que le guste retirarse pero no tenía sentido continuar porque no iba a ganar. Tampoco sé si me podía haber hecho más daño". El español tiene pensado competir en el Abierto Mexicano de Acapulco a finales de febrero.

Para el balear no es la primera retirada que sufre en Australia. Ya le ocurrió en 2010, también en cuartos de final ante Andy Murray, “Son momentos muy duros, difíciles de asimilar. No es la primera vez aquí. Complicado aceptarlo. Soy una persona positiva, pero era una buena oportunidad para estar en unas semifinales de Grand Slam, luchar por un título muy importante para mí”. Ese año, Rafa añadió tres trofeos de Grand Slam a su palmarés. Ese año ganó su quinto Roland Garros, su segundo Wimbledon y su primer Abierto de Estados Unidos.

Es uno de los top ten que más lesiones ha padecido a lo largo de su carrera. El ganador en Melbourne en 2009 lanza un mensaje para que investiguen él porque, actualmente, cada vez hay más tenistas lesionados, sobre todo en la parte alta de la tabla. "No sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido tantas lesiones. Pero lo que sí es cierto es que los que gobiernan el tenis tienen que plantearse porque hay tantos jugadores con problemas físicos y me refiero a las superficies duras. Es un momento duro porque se me ha escapado una buena oportunidad de estar en las semifinales de un 'Grand Slam'. En este torneo ya me ha pasado varias veces. Me veía capacitado para luchar para ganar", concluye Rafa.