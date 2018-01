Carla Suárez: "Me sentí bien, incluso en el primer set, pero ella estuvo increíble"

Google Plus

Carla Suárez durante un partido en el Open de Australia 2018. Foto: zimbio.com

Carla Suárez volvió a quedarse a las puertas de su primera semifinal de Grand Slam. La tenista de Las Palmas de Gran Canaria cayó ante la danesa Caroline Wozniacki por 6-0 6-7(3) y 6-2 tras más de dos horas de juego en un choque terminado pasada la medianoche en Melbourne. En la rueda de prensa posterior al encuentro, la española explicó que sus sensaciones fueron buenas pero que eso no le dio para alcanzar el nivel mostrado por su rival.

"Sentía que estaba jugando bien, incluso en el primer set, pero ella estuvo increíble. Cuando pierdes un set como el primero, lo único en lo que piensas es en aguantar y estar ahí. Piensas en cosas que te hagan cambiar el partido, jugar más agresivo y aprovechar las oportunidades, porque en el primer set también tuve unos cuantos 'break points' que no pude convertir. Soy consciente del nivel al que puede jugar ella (Wozniacki), nuestros partidos siempre son muy largos y cada una tenemos nuestras oportunidades. Como ya dije, el hecho de haber forzado la tercera manga ha sido porque he estado ahí, luchando", declaró Suárez que incidió en la agresividad de la danesa, sobre todo en el primer set.

"Creo que ella jugó más agresiva que yo, me movió bastante más que yo a ella. Salió más concentrada a la pista y yo quizá estaba un poco más cansada. Al final, ella jugó mejor que yo", reconoció la tenista española que también quiso destacar la mejoría de Wozniacki al servicio y con su derecha. "Ella sirvió muy bien hoy, eso fue clave. Es una tenista que tiene un gran revés pero con la derecha está jugando más agresiva ahora, más dentro de la pista. Su servicio y su derecha fueron muy buenos hoy", finalizó.

Wozniacki preparada para el desafío de Mertens

La danesa también pasó por la sala de prensa tras su triunfo declarando sentirse muy contenta de volver a unas semifinales en Melbourne siete años después.

"Es genial estar de vuelta en unas semifinales. Ha pasado mucho desde la última vez. Me acuerdo que tuve puntos de partido ante Li Na y no pude conseguir la victoria. Ese encuentro me hizo mucho daño así que espero lograr un resultado diferente esta vez", explicó Wozniacki que aseguró sentirse preparada para el encuentro ante la belga Elise Mertens, su próxima rival y que viene de dejar en la cuneta a la ucraniana Elina Svitolina, cuarta mejor jugadora del mundo y una de las rivales de la danesa por el número uno mundial.

"Está haciendo un gran torneo y sé que será difícil pero estoy preparada para ello", declaró una confiada Caroline Wozniacki. Con la derrota de Svitolina, ella es la única jugadora que le puede arrebatar el cetro de mejor jugadora del mundo a la rumana Simona Halep. Si vence el torneo, volverá a un lugar que ya ocupó durante 67 semanas.