Carla Suárez no puede ante el muro Wozniacki

Google Plus

Carla Suárez. Imagen: Zimbio.

Carla Suárez no ha sido capaz de vencer a Caroline Wozniacki y dice adiós a lograr unas semifinales en un Grand Slam. La tenista canaria nunca ha conseguido pasar de cuartos de final tanto en el Abierto de Australia como en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. La tenista danesa, que llega en un gran estado de forma tras ganar las WTA Finals en octubre, se ha impuesto en tres sets por 6-0, 6-7 y 6-2.

La favorita no especuló, y desde el primer minuto fue a por el partido y en 34 minutos le endorsó un roscó a la canaria. Wozniacki devolvía todas las bolas que le enviaba Carla desde el otro lado de la pista, y aunque Carla no estaba jugando mal, no veía la forma de atacar a su rival con contundencia para ganar un juego.

En el segundo set, de una hora y un minuto de duración, Carla salió con la decisión de darle la vuelta al partido, y así fue. Con un break para cada una, el set se alargó hasta el Tie Break, que se decidió del lado de la canaria con contundente 7-3. Wozniacki parecía que había desconectado por un instante del encuentro, no se sentía cómoda la danesa. Ya en el tercero, la número dos se valió de su servicio para volver a ponerse por delante. Wozniacki jugó con la misma dinámica que en el primer set y en el tercer juego le rompió en el servicio a Carla (2-1), que ya no pudo hacer anda para darle la vuelta a la situación. Luego se produjo otra rotura en el séptimo (5-2), y con la victoria a la vuelta de la esquina, Wozniacki cerró el encuentro sirviendo con un 40-15.

Carla se queda a las puertas de mejorar su marca en un Grand Slam. Por su parte Wozniacki llega por segunda vez a las semifinales en Australia (2011). Allí se enfrentará a la belga Elise Mertens, después de que ésta eliminase a Elina Svitolina en dos sets por 6-4 y 6-0. Wozniacki mantiene vivas sus posibilidades de salir de Australia como número uno. La danesa necesita llegar a la final, y en caso de enfrentarse en ella a Simona Halep, ganarla.