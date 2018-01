Google Plus

Sergi Bruguera: “Nadal debe estar al 100% para venir” | Foto: RFET

Después del abandono de Nadal en el Open de Australia en el quinto set de cuartos de final frente al croata Marin Cilic, se especuló mucho sobre su aparición en la primera convocatoria española de la Copa Davis. Bruguera disipó todas las dudas: “Rafa tiene muchas ganas de volver a jugar con España en la Copa Davis. Por ahora hemos decidido no incluirle en la lista de seleccionados porque no está curado del todo de sus lesiones, la rodilla no se encuentra al 100% y necesita tiempo para recuperarse. Para la segunda eliminatoria se volverá a analizar si se le trae o no”. En la convocatoria oficial, el catalán se decidió por los tenistas: Albert Ramos, Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López y David Ferrer.

Sobre la ausencia del tenista de Manacor en la lista de convocados el capitán ha querido recalcar que “la actitud de Rafa es conocida mundialmente; a nivel de actitud y valores es el mejor. Su baja es muy importante, es el número uno del mundo, pero disponemos de un espectacular equipo y de grandísimos jugadores, por suerte”.

Finalmente, Sergi Bruguera también ha tenido tiempo de mostrar su opinión sobre la Davis y el poco tiempo de preparación para el torneo: “La Copa Davis es un torneo brutal a nivel de exigencias para los tenistas, el calendario de partidos está muy apretado. Es difícil gestionar el tiempo, los jugadores vienen de Australia y se encuentran con este torneo, uno de los más importantes junto a los Grand Slams”, manifestó. El primer duelo del equipo español será el día cuatro de febrero en Marbella contra la dura Gran Bretaña, sobre tierra batida. El ganador del encuentro jugará, entre el día seis y el día ocho de abril, contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre el equipo australiano y el de Alemania en Brisbane, Australia.