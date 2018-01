Angelique Kerber: "Simplemente trato de disfrutar sobre la pista"

Angelique Kerber sonriente en la entrevista de pista. Foto: zimbio.com

Angelique Kerber continúa imparable en Melbourne. La alemana ya se encuentra entre las cuatro mejores del torneo después de una incontestable victoria frente a la estadounidense Madison Keys. En la rueda de prensa posterior, Kerber afirmó que vuelve a disfrutar en una pista de tenis e incidió en la importancia de ser más agresiva en sus golpes.

"Madison es una jugadora que sirve y pega muy fuerte. Por eso, mi objetivo ha sido ser agresiva desde el primer punto y moverla cuanto más mejor. He tratado de mejorar mi juego en las últimas semanas y hoy ha surtido efecto. Quería salir a la pista y sentir que el partido estaba en mis manos. Me he sentido increíblemente bien, he disfrutado mucho. Simplemente trato de hacer eso cuanto salto a una pista de tenis. He trabajado muy duro durante la pretemporada y ahora sé que puedo volver a jugar como en 2016 en los grandes torneos", declaró.

Esta es la séptima victoria de Kerber frente Keys en ocho encuentros. La alemana trató de no dar mucha importancia al cara a cara insistiendo que lo importante es ir partido a partido. "Para ser honesta, no pienso mucho en los récords o en el cara a cara. Cada partido y cada torneo son diferentes, siempre empiezas de cero. Trato de estar concentrada sólo en mí misma y en el siguiente partido, no miro más allá", aseguró.

La teutona acabó con sólo siete errores no forzados y vuelve a demostrar que hay pocas jugadoras como ella en el arte del contragolpe. "Sé que soy buena defendiendo y eso es lo que me hace fuerte, ser capaz de devolver muchas bolas. Pero por otro lado, sé que tengo que mejorar mi juego, ser más agresiva. Creo que ese es uno de mis objetivos para este año, tratar de hacerlo más a menudo en los partidos", reconoció Kerber que también afirmó sentir algo especial cada vez que juega aquí, no hay que olvidar que su primer Grand Slam lo conquistó en la Rod Laver hace dos años.

"Obviamente, este torneo siempre será especial para mí. Aquí gané mi primer 'grande', por eso siempre es especial volver aquí. No sé si hay diferencias entre este u otro Grand Slam. Son los torneos más importantes del mundo, sabes que necesitas jugar a tu mejor nivel en cada uno de ellos. Conservo grandes recuerdos de lo que pasó hace dos años, por eso me siento tan bien y tan confiada para dar lo mejor de mí", explicó.

Al ser preguntada por su posible rival en las semifinales, Simona Halep o Karolina Pliskova, la ex número uno del mundo sostuvo que será un partido muy diferente según contra quién se enfrente. "Son jugadoras muy opuestas. Contra Simona, sería un encuentro muy duro físicamente con muchos peloteos. He jugado contra ella muchas veces y siempre han sido encuentros muy duros. Por contra, si es Karolina, será un duelo parecido al de hoy, una jugadora que pega muy duro y que cuenta con un gran servicio. Pero al final no importa contra quién juegues. Estoy en semifinales y lo más importante es seguir jugando como lo estoy haciendo", aclaró.

Por último, la alemana no quiso destacar como una ventaja el hecho de que sea la única de las cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es levantar un título de Grand Slam. "No sé si eso es algo bueno o no. He tenido la oportunidad de jugar varias veces con el resto de jugadoras y si han llegado también hasta aquí, será por algo. Sé cómo jugar frente a una diestra o una zurda pero ellas también lo saben", finalizó.