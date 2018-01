Simona Halep: "Ha sido mi mejor partido en todo el torneo"

Google Plus

Simona Halep golpea una bola durante su encuentro ante Pliskova. Foto: zimbio.com

Simona Halep superó con nota su test ante la checa Karolina Pliskova y alcanzó las semifinales del Open de Australia. La número uno del mundo salió muy satisfecha con esta victoria y así lo expresó en la rueda de prensa posterior. "Fue un gran partido, el mejor del torneo hasta ahora. Comencé algo lenta pero poco a poco pude coger ritmo y acabé jugando muy bien. Ella comenzó muy fuerte, golpeando muy duro desde el fondo de pista, pero tras el comienzo pude contrarrestar sus tiros siendo más agresiva", declaró Halep que comenzó 3-0 abajo y 'break point' en contra. Después ganó los siguientes ocho juegos de forma consecutiva

"Después de ganar mi primer juego, pude encontrar mi ritmo y mi confianza subió bastante desde ese momento. Ganar de esta manera da mucha moral", reconoció la rumana que parece tener cogida la medida a Pliskova. "Suelo leer su juego mejor que frente a otras jugadoras. Cada partido es distinto y sé que si a ella (Pliskova) le das confianza, te puede machacar con sus golpes planos. Pero como ya he dicho, pude leer su servicio bastante bien, estuve muy fuerte al resto. Esa ha sido una de las claves del partido", afirmó.

La rumana llegó a estos cuartos de final después de estar al borde de la derrota ante la norteamericana Lauren Davis. "Después de ese partido, reconocí que había sido una gran victoria. Pude hacer frente a situaciones muy complicadas y eso me dio mucha confianza. Siento que estoy preparada y más fuerte que en otras ocasiones", sostuvo la pupila de Darren Cahill.

Su rival por un puesto en la final será la alemana Angelique Kerber. Halep sabe que será un choque complicado pero confía en seguir manteniendo este nivel. "Sé que va a ser otro partido maratoniano. Pero ya estoy acostumbrada a eso, sé que es una jugadora muy dura y a la que le gusta mucho jugar aquí. Pero yo también me empiezo a sentir muy cómoda en Australia. Me gusta el ambiente, la gente es maravillosa y eso me inspira mucha confianza. De cara a mañana, simplemente trataré de salir a pista y hacer lo mismo que en mis anteriores partidos aquí. Jugar lo mejor posible y darlo todo", aseguró la primera cabeza de serie del cuadro.

Acerca de la otra semifinal que disputarán la danesa Caroline Wozniacki (la única que le puede quitar el número uno) y la belga Elise Mertens, la tenista de Constanza no quiso dar un pronóstico claro acerca de quién será la vencedora. "No veo ninguna favorita. Ganará la que juegue mejor. Mertens está jugando muy bien, la vi ayer durante un rato. Pero Wozniacki también viene muy bien, por lo que será un partido muy interesante. Veremos mañana lo qué ocurre", aclaró.