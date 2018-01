Federer bate a Berdych y se planta en las semifinales

Google Plus

Roger Federer va lanzado a por su sexto Open de Australia. Imagen: Zimbio

Último partido de cuartos de final del Open de Australia. Roger Federer escribió su nombre junto a los de Kyle Edmund, Marin Cilic y Hyeon Chung como los cuatro últimos supervivientes del torneo. En su partido de cuartos de final, el suizo se enfrentaba a un viejo conocido, el checo Tomas Berdych. Este era su vigésimo sexto enfrentamiento y con la victoria de hoy, Federer se ha impuesto en 20 ocasiones por 6 victorias de su rival.

Inicio frío y con peligro para Roger

En los primeros juegos del primer set, Roger no encontraba sintonía con su raqueta y Tomas se aprovechó de la circunstancia para arrebatarle el servicio y ponerse tres a cero a su favor. El checo se mostraba seguro y cómodo sobre la pista y no daba opciones al suizo de remontar. Los juegos iban cayendo para cada lado del marcador hasta el cinco a cuatro y saque para ganar el set para Berdych. Federer tiró de garra salvando una bola de set, consiguió romper el servicio y poner el cinco iguales en el marcador. El checo dispuso de otra bola de set al resto con el seis a cinco. Roger pudo salvarla y llevar la manga hasta el tie break. En la muerte súbita no hubo color, el suizo impuso su ley con golpes magistrales y se apuntó el juego decisivo por siete puntos a uno.

Salvado el contratiempo, Federer puso la directa

A partir del segundo set, Roger sacó su mejor versión. Su saque era mas efectivo, su movilidad mejoró respecto al set anterior y sus golpes de fondo llevaban de lado a lado al tenista checo. Aunque Berdych dispuso de una bola de break en el tercer juego, que tampoco pudo convertir, el destino del partido estaba en la raqueta del suizo que flotaba sobre la pista y deleitaba al respetable con sus genialidades. Ya en el octavo juego, Berdych cedió su saque y en el siguiente, Federer cerró el segundo set por seis juegos a tres en 34 minutos. Ya en el que sería el último set del encuentro, Roger rompió de inicio el saque de su rival poniéndose dos juegos a uno.

El checo parecía ya condenado pero reaccionó y recuperó en el siguiente juego. Este conato de remontada duró un suspiro, el de Basilea volvió a romper y esta rotura ya era definitiva para el resultado final del partido. El número dos del mundo ya estaba listo para pasar otro año mas a las semifinales del primer grande del año y no perdonó ni dio mas opciones de recuperación al rival. Con un seis a cuatro puso fin a los cuartos de final. En semifinales, Federer se las verá con la revelación del torneo, el coreano Chung, que viene de eliminar a Alexander Zverev y a Novak Djokovic.