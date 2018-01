Federer: "Estoy feliz porque superé otra prueba y estoy en una nueva semifinal"

Federer y su clásico festejo luego de la victoria en sets corridos frente a Berdych. Foto: Zimbio

El campeón de 19 Grand Slams, Roger Federer, sigue pisando fuerte en Australia y quiere repetir lo conseguido hace un año. Sin ceder sets llegó a las semis y hoy superó a un rival difícil como Tomas Berdych, que venía de aplastar a Juan Martin Del Potro y a Fabio Fognini.

Una de sus frases más destacadas luego de su triunfo fue relacionada a la lesión de Rafael Nadal. "Le escribí anoche a Nadal, fue lo último que hice antes de dormir. No fue algo agradable de ver a un amigo como él salir del torneo de esta manera".

Por otra parte le deseó una pronta recuperación y confía en que el mallorquín podrá regresar a las pistas en poco tiempo. "Es duro perder por lesión en un quinto set, pero él lo va a superar".

Además, a sus 36 años, el ex número uno del mundo, afirmó: "Prefiero este camino, me despierto a la mañana y puedo caminar normalmente… el año pasado era ‘Oh, mi espalda, mi pierna, el pie, o lo que sea que me dolía”. Así de sencillo fue Federer para explicar que su físico esta al 100%, como si tuviera en sus primeros años en el circuito.

En los momentos decisivos del primer set, un fallo en el "Ojo de Halcón" no le permitió ver a Federer si el pique fue bueno o malo. Y el suizo se enojó con el umpire. "Estaba ansioso e incluso tuve un pequeño altercado con el juez, ya que ese primer set era clave para el futuro del partido".

Federer se ve cerca de lograr su Grand Slam número 20 y así seguir agigantando su propia historia. "Se que puedo ganar Grand Slams, lo hice el año pasado después de cuatro años y medio… sabía cómo hacerlo pero me estaba empezando a olvidar”, comentó entre risas.

Por último habló de su próximo rival, el sorprendente Hyeon Chung. "Es bueno ver nuevos nombres en estas instancias… no he jugado con él pero es increíble cómo se mueve. Me hace acordar mucho a Novak (Djokovic), cómo desliza y hace de esta cancha una de polvo de ladrillo. No tiene nada que perder y veremos qué pasa”.