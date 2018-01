Serena Williams reaparecerá en la Fed Cup

Google Plus

Serena Williams. Imagen: Zimbio.

El regreso de Serena Williams a las pistas de tenis se estaba haciendo de rogar. Después de estar apartada de la competición desde hace ahora un año, veíamos a la estadounidense en un partido de exhibición en el torneo de Mubadala frente a Jelena Ostapenko. Pero tras la derrota frente a la letona, Serena decidió postergar su vuelta a la alta competición y se bajó del Abierto de Australia, torneo que ganó en 2017 alcanzando la friolera cifra de 23 Grand Slam, superando así a la alemana Steffi Graf, y quedando solo a uno del record absoluto de Margaret Court.

Ahora la Asociación de Tenis estadounidense ha dado la noticia de que Serena Williams formará parte del equipo de Fed Cup que enfrentará a Holanda el próximo febrero. Será la primera ronda de la competición para el equipo estadounidense, que se jugará entre los días diez y once en el US Cellular Arena de Asheville, Carolina del Norte. La ex número uno estará acompaña por su hermana mayor Venus Williams y por la reciente campeona de Fed Cup, Coco Vandeweghe. Será la primera vez en dos años que las hermanas Williams vuelvan a coincidir en el equipo estadounidense de tenis.

El equipo estadounidense de Fed Cup se proclamó campeón en la última edición de la competición, tras 17 años sin ganarla. Las chicas, con Coco Vandeweghe a la cabeza, derrotaron a Bielorrusia en una trepidante final en Minsk. Coco, Sloane Stephens, Shelby Rogers y Alison Riske se la jugaron en el encuentro de dobles, tras fallas Stephens en sus dos encuentros individuales. Vandeweghe y Rogers fueron las que vencieron a Sasnovich y Sabalenka.

Las estadounidenses lideran el head to head frente al equipo holandés. Estados Unidos ha ganado un total de 6 encuentros, frente a los 2 del equipo holandés. Su último enfrentamiento fue en 1998. Lindsay Davenport y Monica Seles en individuales y Mary Joe Fernandez y Lisa Raymond en dobles dieron la victoria a su equipo por 5-0.