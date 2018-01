Alize Cornet se enfrenta a una suspensión por saltarse tres controles antidopaje

Alize Cornet en el Abierto de Australia. Imagen: Zimbio.

La Federación Francesa de Tenis (FFT) ha anunciado este miércoles que la tenista francesa Alize Cornet se enfrenta a una suspensión de 24 meses por perderse tres controles. Al parecer Alize no se ha presentado a tres controles sorpresa en lo últimos 12 meses. La Federación Internacional de Tenis (ITF) se lo hizo saber a la FFT, la cual ha abierto un procedimiento indisciplinario por incumplimiento de la normativa.

La tenista tenía previsto reaparecer, después de su derrota frente a Elise Mertens en el Abierto de Australia, en la primera eliminatoria de Fed Cup que enfrentará a Francia contra Bélgica los días 10 y 11 de febrero en Mouilleron-le-Captif. Pero la FFT ha decidido no convocar a Alize, con la intención de que ésta prepare su defensa, ya que se enfrenta a 24 meses de suspensión. Aunque la pena puede ser menor, en función del grado de culpabilidad. La tenista debe demostrar que no actuó de mala fe para beneficiarse de una posible reducción de pena.

La tenista ha compartido en sus redes sociales un escrito relatando, personalmente, como ha ocurrido todo. Según Alize “desde el pasado octubre, acumula tres ‘no presentado’ en la Agencia Anti-Doping y en la ITF, lo que significa que de entre los 20 controles anti-doping que tuvo en la temporada 2017, los cuales fueron todos negativos, me he perdido tres controles sorpresa en casa por razones importantes que la ITF no quiere escuchar. Mi caso se presentará en audiencia en marzo, lo que decidirá el resto de mi temporada. Yo continuaré con mis torneos hasta entonces. Sin embargo no podré representar a mi país en el siguiente evento de la Fed Cup debido a una clausula en las normas de la ITF. Os mantendré informados y prometo permanecer fuerte durante todo este proceso.

Nota de Alize Cornet en su cuenta de Twitter: