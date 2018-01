Wozniacki: "Siempre he creído en mí misma"

Caroline Wozniacki durante la entrevista a pie de pista tras su partido de semifinales. Foto: zimbio.com

Caroline Wozniacki disputará su tercera final de Grand Slam, la primera en el Open de Australia, tras su triunfo ante la belga Elise Mertens por 6-3 y 7-6(2), en la primera semifinal. La danesa valoró su triunfo y explicó sus sensaciones de cara a la gran final del próximo sábado.

Dos semanas fantásticas: "Todavía me queda un partido, pero hasta el momento, han sido dos semanas geniales. Estoy muy orgullosa de haber dado la vuelta a situaciones complicadas. Ahora estoy en otra final y lo he dado todo para llegar hasta aquí. El sábado, no tengo nada que perder y mucho que ganar".

Aprendizaje de derrotas dolorosas en el pasado: "He jugado partidos en los que he logrado remontar puntos de partido y al contrario. He tenido muchas derrotas dolorosas en Grand Slams pero también he aprendido de todas esas situaciones. Esto es tenis y siempre hay que luchar hasta el último punto".

Tensión al cerrar el partido: "Me puse un tanto nerviosa pero no creo que lo hiciera mal en ese juego (5-4 y servicio en la segunda manga). Serví bien y fallé una derecha por milímetros. Hubiera sido un 40-0 en vez de un 30-15. Lo positivo es que logré superar esa situación y pude cerrar al final".

Halep o Kerber: "Son dos grandes jugadoras, dos grandes atletas y muy luchadoras. Tenemos muchos puntos en común. Halep, al igual que yo, ha superado situaciones difíciles en el torneo y sería excitante pouesto que también nos jugaríamos el número uno del mundo. Por otro lado, Kerber también sería muy difícil. Es una de mis mejores amigas, hemos crecido juntas y somos muy cercanas. Al final, todo depende de salir a pista y disfrutar el momento. Han sido dos semanas fantásticas y el sábado tengo una nueva oportunidad de darlo todo y ganar".

Saber levantarse: "Siempre he creído en mí misma. Hace un tiempo lo pasé bastante mal, con lesiones y mentalmente no me sentía capaz. Pero he sabido superar todas esas dificultades. Ahora vuelvo a sentirme competitiva, con ganas de volver a ser la mejor. Esa es mi mayor motivación".

Experiencia pasada: "La primera vez frente a Clijsters fue un partido igualado, sobre todo el primer set. Tuve mis oportunidades pero en ese momento, todavía era muy joven y me quedaba mucho por aprender. Jugar contra Serena... Serena es Serena. Cuando está a su mejor nivel, es casi imposible derrotarla. Fue mucho mejor que yo aquel día. Lo más importante es aprender de todas estas experiencias y seguir intentándolo. Ojalá pueda cambiar eso el sábado".

A la tercera va la vencida: "No creo mucho en la suerte. Evidentemente, hay momentos en los que sí que te sientes un poco afortunado pero yo creo en el trabajo y el esfuerzo. Creo que si tú lo das todo, las cosas vendrán. Todo lo que sé es que si doy el máximo, estaré satisfecha, independientemente de perder o ganar".