Halep salva dos puntos de partido para eliminar a Kerber en semifinales

La historia de Simona Halep en Melbourne ha tenido un giro total. De perder en la primera ronda en cuatro ocasiones en sus últimas siete presentaciones a ser protagonista por primera vez de la gran final. Halep, quien había sido dos veces cuartofinalista del torneo (2014 y 2015), ha tenido nuevamente que realizar un esfuerzo extra para superar en su partido de semifinales a la alemana Angelique Kerber, una jugadora que también viene con buen andar en este comienzo de temporada. El duelo de campeonas lo ganó la actual número uno del mundo por 6-3 4-6 9-7 en dos horas y 20 minutos.

Halep, campeona este año en Shenzhen, comenzó dominando las acciones del encuentro. En apenas 15 minutos, la rumana había ganado los primeros cinco juegos. Sin embargo, la alemana reaccionó en el cierre del set para quebrar en cero el saque de la rumana para frenar la racha. Kerber, campeona en Sídney, ganó los siguientes tres juegos pero no fue suficiente. La rumana rompió por cuarta ocasión el servicio de su rival para cerrar el primer set.

Simona parecía encontrar la luz al final del túnel en el segundo set, cuando logró el quiebre en el cuarto juego. La actual número uno del mundo se encontraba encendida con su tenis mientras que la alemana no hallaba acomodo en la cancha para plantar batalla. No obstante, todo empezó a cambiar inmediatamente en el siguiente juego cuando Kerber respondió con ruptura, la que fue la primera de dos en el set. Ante la adversidad salió la mejor versión de la zurda alemana que terminó nivelando la pizarra luego de ganar su servicio en el décimo juego.

Con el partido un set por lado en el marcador, la historia fue otra. La batalla apenas comenzaba en la Arena Rod Laver. Halep volvía a vivir el inicio de un largo encuentro a tres sets (definió 15-13 sobre Lauren Davis en la tercera ronda) y Kerber revivía lo vivido en la cuarta ronda ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh, en busca de la remontada. La alemana dio el primer golpe con quiebre en el primer juego, pero la respuesta inmediata de la rumana llegó para emparejar las acciones. No fue sino hasta el octavo juego que llegó una nueva ruptura del lado de la rumana, quien tuvo la oportunidad de sacar para partido, una situación que no capitalizó para dar paso a una racha de tres juegos de la alemana, no sin antes salvar dos puntos para la victoria de la rumana en el décimo. Del 3-5 al 6-5 y doble punto para partido esta vez para Kerber, la conclusión no llegó. Mérito de ambas tanto por buscar el partido como por salvar las adversidades, ninguna dio tregua en esta batalla, en la que ambas habían tenido oportunidades de ganar el encuentro. La definición volvió a tocar la puerta de la rumana por cuarta vez, concretando para obtener la victoria, su quinta sobre la alemana en nueve partidos para inclinar a su favor el frente a frente.

De esta manera, por tercera vez en su carrera Simona Halep avanza a una final de Grand Slam en la que enfrentará a la danesa Caroline Wozniacki. Será una definición en la que la ganadora resulte como campeona en un torneo grande por primera vez en su carrera, hecho que no se vive en Melbourne desde la final de 1980 en la que Hana Mandlikova venció a Wendy Turnbull. Además, la ganadora de la final entre Halep y Wozniacki conquistará no solo el título sino también estará el lunes siguiente como la número uno del mundo.