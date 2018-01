Edmund: "Han sido dos semanas realmente buenas"

Kyle Edmund con gesto serio durante su partido ante Cilic. Foto: zimbio.com

Kyle Edmund compareció ante los medios de comunicación tras su derrota en las semifinales del Open de Australia ante Marin Cilic. El tenista británico sacó conclusiones muy positivas del torneo, pese a no poder ofrecer lo mejor de sí mismo en el día de hoy. "Obviamente, ahora mismo me siento un poco decepcionado por perder, pero creo que han sido dos semanas muy buenas. Tener la oportunidad de disputar una semifinal de Grand Slam ha sido una gran experiencia y también el hecho de haber jugado dos partidos en la pista central. Este tipo de torneos te hacen querer más. Cuanto experimentas esto por primera vez, quieres más", explicó Edmund al que se le preguntó por su estado físico después de haber pedido la asistencia médica durante el encuentro.

"Ceo que hay algo, pero ahora mismo no sé con exactitud qué es. Mi plan es jugar la semana que viene en España pero tendremos que ver día a día como evoluciona el cuerpo. Iré a Londres y veré lo que tengo. El plan es estar el lunes ya en España y comenzar a entrenar. Quiero jugar, pero sólo lo haré si estoy al 100%. Si no lo estoy, lo comunicaré con tiempo. Hay muchos jugadores que también quieren jugar esta competición y no quiero privarles de ello si no estoy listo. Si estoy preparado, jugaré. Haré lo que tenga que hacer", reconoció.

El británico continúo sacando aspectos positivos del mejor torneo que ha realizado hasta ahora en su carrera. "He jugado muchos partidos en estas dos semanas y no hay nada mejor que ganar a cinco sets en este tipo de torneos. Es un gran test a nivel físico y mental. Ser capaz de haber llegado a semifinales me hace sentir muy satisfecho", declaró Edmund que sostiene que su máximo objetivo es seguir mejorando y repetir más veces el nivel de juego que ha mostrado en Australia. "Ha sido un gran comienzo de año. Mi confianza ha subido mucho y también he ganado mucho aprendizaje. A nadie le gusta perder. La semana que viene hay otro torneo y dentro de dos semanas, otro más. Lo importante es mantener este nivel. Quiero volver a hacerlo bien en los Grand Slams y ganar cada vez más partidos apretados", admitió.

Por último, el británico elogió el gran servicio de su rival en el día de hoy. "Es algo que suele hacer muy bien. Es un gran sacador, golpea muy duro y además es alto, por lo que ya deduces que lo va a hacer muy bien", finalizó.