La nueva remasterización de Spyro estará disponible próximamente

Una de las sagas más añejas vuelve esta vez con una edición remasterizada en la que estarán disponibles los tres episodios de la antigua edición. La remasterización ha corrido de la mano de Toys for Bob y se llamará Spyro Reignited Trilogy; aún se desconoce si se encontrarán episodios nuevos o simplemente será una mejora en cuanto a gráficos de la antigua saga. Según Toys for Bob la remasterización no perjudicará a la jugabilidad, pues en otras ocasiones fanáticos de Crash Bandicoot N´Sane Trilogy se quejaron acerca de este apartado que proporcionaba la versión adaptada de éste.

Los seguidores de la trilogía de los 90 esperan no sentirse defraudados, pues Spyro the Dragon es uno de los personajes más ilustres de los juegos de plataforma, incluso llegando a vender cinco millones de ejemplares por todo el mundo. Esta nueva adaptación tendrá la ventaja de que las nuevas generaciones que no conozcan la aventura podrán incorporarse y disfrutar de su historia sin perderse en el hilo argumental. Este año se cumplen 20 años desde el estreno de la primera edición del juego, por ello ha sido rediseñado completamente, pues hay que ultimar todos los detalles. Según Toys for Bob dentro de los tres episodios habrá 100 niveles con recompensas mejoradas en comparación con el antiguo ejemplar.

Contará con una adaptación de los gráficos, cinemáticas o texturas que darán una versión totalmente actualizada, el auto guardado se pondrá a disposición de los jugadores, así como niveles secundarios y el modo historia donde la finalidad del jugador será completar el 100% de la historia. El juego tendrá un precio inicial de 39,99 euros y ya está disponible para reservar en Amazon. En otras ocasiones las nuevas adaptaciones no han resultado del gusto de muchos como es el caso de Assasin Cred II, edición en la que los fanáticos demostraron su descontento por la calidad de gráficos en cuanto a algunos personajes, pero aún habrá que esperar para descubrir el juego por completo.