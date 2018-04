La PlayStation Vita, casi desaparecida, recibe actualización

Google Plus

Lanzada en 2012, la PlayStation Vita tuvo un éxito que pasó de corto a nulo. La consola portátil apareció para superar a su hermana mayor, la PlayStation Portable (PSP), que había sido un triunfo para la empresa.

Tras años de haber sido lanzada y con poca producción de juegos de renombre para dicho aparato, la consola ha sido descatalogada oficialmente en España. Cuando un usuario preguntó a la cuenta oficial de Twitter de PlayStation por qué no podía adquirirla, le confirmaron que ya no se encuentra disponible en el mercado español.

Paquete con God of War incluido. | Foto: Sony

Antes de ser catalogada como obsoleta, Sony ha lanzado una actualización reportada por los usuarios desde hace al menos cinco días. No hay mayor detalle del contenido de las novedades del firmware, pero se especula que sirve para mejorar la estabilidad y trabaja en la seguridad de la misma con tal de que la comunidad de jugadores no pueda usarla como emuladora, con tal de reproducir otros juegos que no están a disposición del jugador.

De fiesta en Japón

Descatalogada en España y con ventas bajas en Estados Unidos, al punto que la consola ha bajado hasta la mitad de su costo original, que rondaba los 250 y 300 euros en 2012. Actualmente en Japón es un gran éxito la consola que sigue vendiendo versiones diferentes que pueden encontrarse en mercados como Amazon, importada desde allí, con colores atractivos que no se encuentran ya en España. En el mercado nipón también se hallan juegos divertidos, aunque no los mejores y siempre cuenta con el remote play, que permite jugar al contenido de una PS4 mientras estamos lejos de la televisión.

La PS Vita parece que ha perdido la batalla con otras consolas portátiles y con el éxito de su hermana mayor, la PS4, para Sony es irrelevante darle nuevas glorias a la portátil que tuvo una corta carrera en el mercado mundial y pronto se desplomó.