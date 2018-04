'Harry Potter: Hogwarts Mystery' estará disponible para Iphone y Android

Google Plus

El juego, desarrollado por la compañía Jam City, por la información que han filtrado los patrocinadores se sabe que será un juego de rol basado en la experiencia de las películas y libros de la saga, pero con protagonistas que podrán ser personalizados. Los jugadores tendrán la oportunidad de pertenecer a una de las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Además, podrán elegir una mascota que les acompañe durante toda la aventura a las diferentes clases de pociones o defensa contra las artes oscuras, así como a las misiones alternativas que se podrán encontrar dentro de clases o en diferentes puntos del castillo.

Los actores originales estarán presentes doblando las voces de los personajes en el vídeo juego, contando con la presencia de la profesora McGonagall, interpretada por Maggie Smith, el director Dumbledore, interpretado por Michael Gambon o Filius Flitwick, interpretado por Warwick Davis. Se ha desvelado que la línea temporal en la que se desarrollará este ejemplar será previa a las ediciones de Harry Potter, por lo tanto será una precuela de la famosa saga. El contexto exacto será la época de los años 80, así que podrán coincidir con los hermanos mayores de Ron Weasley.

En cuanto al método de pago, será un juego semi gratuito pues incluirá distintos pagos mínimos para disfrutar de contenido Premium, solo disponible para las personas que quieran pagar la cantidad correspondiente. Por otra parte, los fanáticos de la saga tendrán que esperar para saber más sobre otro vídeo juego de realidad aumentada de la saga que ha sido anunciado para 2018, por lo que se sabe se llamará 'Harry Potter: Wizards United' y será el siguiente juego de la compañía Niantic, aunque esta vez será más parecido al famoso Pokémon Go. Todavía no se sabe mucho más al respecto, pues la compañía no ha dado más información. Por ahora los seguidores tendrán que conformarse con 'Hogwarts Mystery'.