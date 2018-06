Gamepolis, el mayor evento del sur de Europa

Google Plus

Vuelve verano y vuelve una nueva edición de Gamepolis, el mayor evento de videojuegos del sur de Europa. Este año será la sexta edición desde que abrieron sus puertas allá por 2013. Se celebrará el 20, 21 y 22 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

Como ya es costumbre en este evento, se pueden hacer muchas cosas. Desde probar algún videojuego indie, disfrutar con los amigos y disputar sorteos, hasta participar en un concurso de cosplay.

Torneos

Desde los comienzos de Gamepolis, los torneos en los diferentes videojuegos ha sido una de las características de este evento. Los eSports son un gran entretenimiento, y en Málaga lo saben. Su gran zona dedicada exclusivamente a los deportes electrónicos hará que cualquiera que pase por allí disfrute con gran emoción de todas las competiciones que se disputen.

Habrá tanto videojuegos en equipo como individuales, con grandes premios en metálico donde algunos serán de hasta 3000 euros. Los videojuegos que se podrán jugar son: League of Legends, Clash Royale, FIFA 18, Call of Duty: WWII, Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, Tekken 7, Arena of Valor, Hearthstone y Dragon Ball FighterZ.

Invitados

En esta edición de Gamepolis será visitada por el youtuber de moda Lolito Fernández. Sus casi tres millones de suscriptores conseguidos en apenas medio año gracias a su gran destreza en Fortnite, le ha hecho que sea uno de los grandes invitados en este evento de la Costa del Sol. Participará en el torneo de Fortnite.

También volverá a este evento el youtuber de Clash Royale granadino Anikilo. Durante el transcurso del mes de junio y julio se confirmarán más invitados para el evento.

Actividades

Concurso K-POP

Habrá un concurso de bailes, musicales y covers de K-POP, con un jurado especializado en ello, y premios de 600, 300 y 100 euros para los ganadores.

Concurso de Cosplays

También habrá un concurso de cosplays, donde los participantes podrán actuar con sus disfraces de sus mangas y videojuegos favoritos. Habrá premios de hasta 500 euros donde se valorará el mejor cosplay, el mejor cosplayer individual, el mejor cosplay grupal y la mejor actuación.

Conferencias

Además de diferentes concursos y sorteos, Gamepolis contará como es habitual con conferencias de todo tipo relacionadas con los videojuegos. Serán impartidas por profesionales del sector y tratarán distintos temas, como presentaciones de productos, mesas redondas, programas de radio, etc.

Juegos indie

Muchas empresas locales y nacionales aprovechan el evento para dar a conocer sus videojuegos realizados. Los asistentes de Gamepolis podrán probar estos videojuegos y así dar feedback a los desarrolladores. Además se premiará a los mejores proyectos con premios como Mejor Videojuego, Más Innovador ​y Mejor Diseño, Mejor Sonido, Premio del Público y Mejor Aspecto Visual.

Ampliación

Año tras año Gamepolis trata de ampliarse mucho más como evento de videojuegos. Se ha visto su gran avance desde 2013, donde el evento se realizó en una pequeña sala del Palacio de Ferias y Concresos, hasta 2017, donde el evento ya contaba con 60.000 m2 y dos pabellones completamente repleto con zonas de eSports, zona indie, tiendas, etc. Este año, Gamepolis tratará de superar los 40.000 asistentes ya conseguidos en anteriores ediciones del evento.

Las entradas podrá adquirise en la página oficial de Gamepolis con unos precios de 10€ la entrada diaria, 25€ el abono de tres días, 30€ el abono competitivo y 150€ la entrada VIP.