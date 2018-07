Nuevo detalle de The Last of Us Part 2

Las ansias por volver a jugar en el mundo post apocalíptico creado por Naughty Dog se hicieron inmensas tras ver la demostración del nuevo The Last of Us en la última E3. Sony tiene entre sus cartas por jugar la segunda entrega de una de sus franquicias más poderosas, tanto por su historia, como por el contenido visual y las mecánicas que hacen una experiencia realista e inmersiva.

En recientes declaraciones del vicepresidente de la compañía que desarrolla el juego, se reveló un detalle importante que resuelve dudas que importan a los aficionados a esta serie que actualmente solo consta de un capítulo que es demasiado cautivante. Como ya se sabe, el proyecto se basará exclusivamente en Ellie, la co protagonista de la primera entrega. Lo que aún se desconoce y seguramente se guardará hasta la salida del juego, es el destino de Joel, personaje encargado en el primer capítulo. Algo que caracterizó la precuela, fue el uso de personajes de inteligencia artificial que fueron buena compañía para el jugador, dejando un buen sabor de boca.

Esto el director y vicepresidente de la desarrolladora, Neil Druckmann: "Ellie era un personaje NPC (no controlable por el jugador), pero en este juego ella es la protagonista. En el juego existirá un personaje de inteligencia artificial que la acompaña, aunque no lo hemos mostrado en la demo". Fue muy cuidadoso para no mencionar alguna posible aparición de Joel, aunque se sabe que el actor que interpreta al personaje, Troy Baker, ya hizo grabaciones de movimiento corporal y se espera que aparezca en algún momento aunque no tenga mayor peso en la historia.

Aún se especula de quién (o quiénes) acompañarán a Ellie durante su travesía. Otros personajes que se darán cita en la secuela Yara, Lev, Jesse y Dina; la última, siendo la última el interés romántico de la protagonista. Puede ser también un personaje no revelado aún, lo cual solo se sabrá hasta que el videojuego llegue a vitrinas en una fecha no especificada todavía.

The Last of Us: Part 2 será exclusivo para PlayStation 4 al igual que su predecesor.