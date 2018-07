Grand Theft Auto Online introduce un nuevo parche

Google Plus

El hijo dorado de Rockstar Games no quiere quedar en el abandono con el creciente éxito de otros multijugadores como Fortnite y los próximos lanzamientos de grandes comunidades como Call of Duty: Black Ops 4 y Battlefield V; aunque cuenta con Red Dead Redemption 2 como su heraldo en la batalla de los grandes (26 de octubre).

El multijugador de Grand Theft Auto se ha actualizado esta semana, con una adición bastante 'luminosa'. After Hours es el nombre del gran parche que se lanzó a nivel mundial el pasado martes, para las consolas de última generación y PC. Este cuenta con el retorno de Tony Prince, personaje del DLC The Ballad of Gay Tony de Grand Theft Auto IV.

Entre todo el material nuevo, se presentará una nueva estación de radio, llamada Los Santos Underground Radio, la cual estará disponible a partir del 31 de julio. Pero su pieza clave es la incorporación de clubes nocturnos, los cuales serán adquiridos por el jugador y podrán ser administrados para conseguir más visitas y por ende, más ganancias, llegando a administrar los costos de entrada, el abastecimiento y la contratación de personal; limitación de accesos de los visitantes a ciertas áreas del club y demás.

Se han añadido nuevos mini juegos y actividades como el baile en la pista del club. En las tiendas de vehículos se podrán adquirir siete nuevos autos exclusivos del parche, nueva ropa en las tiendas y misiones para mejor administración del club mientras se dirige una organización criminal o club de motociclistas.

Si el jugador ingresó a Grand Theft Auto Online entre el 25 de julio y el 2 de agosto, podrán hacerse con los beneficios de la Guest List que incluye $350 mil en la cuenta bancaria, una camiseta especial, descuentos en los vehículos nuevos y sus respectivas mejoras y pinturas exclusivas para la modificación.

After Hours está disponible para todos los usuarios de Grand Theft Auto V en PlayStation 4, Xbox One y PC.